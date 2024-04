Aplicar a los siete candidatos a la alcaldía de Tijuana un cuestionario de veinticinco preguntas enfocadas en la estrategia de seguridad que desarrollarían en caso de ser electos, es la acción que están llevando a cabo distintas asociaciones expertas en el tema, esto ante la preocupación por los elevados índices de violencia que experimenta la ciudad.

El Observatorio Nacional Ciudadano fue el que desarrolló los cuestionamientos, mismos que están siendo replicados en otros municipios y entidades del país en este proceso electoral.

Construyendo Comunidad (COCO), Causa en Común, entre otros organismos civiles, también son parte del proyecto, siendo Alberto Capella, director de A. C. Consultores, quien dio voz a lo que llaman un emplazamiento respetuoso ante una situación que urge resolver.

“Los homicidios continúan de una forma determinante, no hay detenciones, no hay una acción institucional efectiva, los resultados son desastrosos… den cuenta de los seis homicidios que seguramente pasarán el día de hoy, mañana y pasado mañana porque no está funcionando el primer elemento que es la voluntad política de quienes gobiernan el país, el Estado y el municipio no está enfocada a resolver y defender la vida”, manifestó Capella.

A los aspirantes a la presidencia de Tijuana se les hará llegar el cuestionario de manera digital o de forma presencial, teniendo hasta antes de las 20:00 horas del 14 de mayo para retornarlo contestado.

Luego de recibir las respuestas un Comité Ciudadano de Evaluación emitirá una opinión respecto a las propuestas y planes de los candidatos, señalando quién o quiénes tienen una estrategia integral y entendimiento del fenómeno de inseguridad, algo que se publicará en medios de comunicación.

“Tiene que haber este plan, esas veinticinco respuestas son muy importantes para nosotros para efecto de tener el “norte” (panorama) y la claridad y el compromiso concreto y por escrito de lo que va a hacer quien gane la próxima elección”, apuntó Alberto Capella.

Las preguntas del cuestionario que tendrán que responder los candidatos que acepten esta dinámica son las siguientes:

1.- Diagnóstico delictivo de la ciudad, seguridad objetiva en base a sistema nacional de seguridad pública. Seguridad subjetiva, percepción ciudadana INEGI.

2.- Principales problemáticas en materia de seguridad en base a las zonas criminológicas por tipo de delito.

3.-Grupos criminales que operan en la ciudad y sus zonas de influencia.

4.- Cómo enfrentará su gobierno la creciente operación de los grupos criminales

5.- Acciones específicas para la reducción de homicidios, metas e indicadores para su evaluación.

6.- Qué acciones llevará a cabo para eliminar el fenómeno de la extorsión. Metas e indicadores para su evaluación.

7.- Qué acciones implementará para reducir o eliminar los feminicidios. Metas e indicadores para su evaluación.

8.- ¿Cuál es el diagnóstico en materia de delincuencia juvenil?

9.- ¿Cuáles son sus propuestas para proteger a la juventud ante eventuales ofertas de los delincuentes?

10.- ¿Cómo abordará la problemática del consumo de drogas en los jóvenes?

11.- ¿Incrementará los recursos para los programas de prevención? En caso de que su respuesta sea afirmativa ¿Cómo lo hará?

12.- ¿Qué acciones desarrollará para fomentar la participación ciudadana?

13.- ¿Cómo logrará la integración policía/comunidad?

14.- ¿Conoce el modelo de policía orientada a la solución de problemas en la comunidad? ¿Desde su visión es factible implementarlo en Tijuana?

15.- ¿Cómo piensa integrar a los jóvenes en la política de seguridad?

16.- ¿Cuál es la cobertura actual de servicios de la policía municipal? (Despliegue policial)

17.- ¿Cuál es el déficit del personal operativo y del equipamiento de la Policía Municipal de Tijuana? elaborar diagnostico particular.

18.- ¿Cómo reducirá el déficit de personal operativo en la Policía Municipal? ¿De dónde obtendrá el presupuesto? ¿Cómo hará el reclutamiento? Y ¿Cómo logrará su capacitación y profesionalización?

19.- Más personal no necesariamente significa eficiencia, ¿Cuál es su estrategia para evaluar y eficientizar al personal existente y mejorar sus resultados y la atención adecuada a la ciudadanía?

20.- ¿Cuál será su política respecto de la depuración policial? ¿Cómo controlará y evaluará diariamente al personal operativo?

21.- De ser electo o electa, ¿De qué manera seleccionará a la persona responsable de conducir las riendas de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal de Tijuana y al Director General de la policía?

22.- ¿El mando recaería en un civil o en un militar? Y ¿Por qué?

23.- ¿Qué hará con los mandos actuales? ¿Se les ofrecerá una oportunidad o en automático serán sustituidos?

24.- ¿Que procesos de evaluación aplicara en la policía para tener la certidumbre de su probidad y de su trabajo operativo efectivo?

25.- ¿Estaría dispuesto o dispuesta a aceptar una contraloría ciudadana que evalúe el cumplimiento de sus compromisos en materia de Seguridad Pública para Tijuana?

Los candidatos a la alcaldía de Tijuana son: Elsa Jiménez (PRI); Ismael Burgueño (Morena); Maricarmen Flores (PAN); Miguel Ángel Badiola (PES BC); Karla Ruíz (Movimiento Ciudadano); Leonel Peiro del Río (PRD); y Marco Antonio Blásquez (PT). N

