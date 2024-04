Tijuana, B.C.- El uso inadecuado de la Inteligencia Artificial durante el proceso electoral 2023-2024 en Baja California dejó ver sus primeras señales a principios de febrero. La afectada fue la presidenta municipal de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez. En un video que fue compartido a través de WhatsApp, se mostraba a la primera edil desde su oficina en palacio municipal con comportamientos que la pondrían en aprietos de ser un video real.

“Es un video donde su servidora está aparentemente limándose las uñas de los pies en el escritorio, hablando cosas terribles de la administración pública, realmente es un video muy feo, pero, es evidente que es con Inteligencia Artificial… Sí efectivamente –en el video- se ve mi rostro, mi imagen”, narró Caballero Ramírez.

Entrevistada al respecto lamentó este tipo de acciones, que dijo, fueron para descalificarla cuando pretendía reelegirse:

“Yo seré una persona humilde, pero jamás me he comportado de una manera vulgar en mi cargo, entonces esa es la cuestión… Absolutamente, pero los ciudadanos no son tontos, y, por otro lado, las acciones de ese video más que delicadas parecen graciosas, a mucha gente le hará gracia ese video, a mí no me hizo gracia, sin embargo, no me parece grave lo que ahí se expresa”.

Aunque en el video la imagen es muy real y podría parecer que es la verdadera presidenta municipal, la funcionaria decidió no interponer ningún recurso, queja o aviso a las autoridades electorales porque consideró que no es relevante y sólo es una consecuencia del avance tecnológico.

IEEBC tiene facultad para investigar denuncias, pero pruebas periciales quedan a cargo de los involucrados

Orlando Absalón Lara, encargado de despacho de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Estatal Electoral (IEEBC) de Baja California, informó que, como parte de su actividad investigadora, no requieren peritos especializados en materia de Inteligencia Artificial, ya que los peritajes quedan a cargo del denunciante o la persona denunciada.

El proceso electoral 2023-2024 determinará los cargos de siete presidentes municipales y 25 diputados locales en Baja California. De haber un proceso sancionador, el IEEBC ejerce sus facultades de investigación, a partir de que se presenta una denuncia por alguna conducta o hecho que pueda constituir una infracción en materia electoral.

“En este procedimiento nosotros nos encargamos de integrar un expediente, de investigar, abrir líneas de investigación, recabar elementos de prueba, para poder remitirlo al Tribunal Estatal de Justicia Electoral, quien es el órgano jurisdiccional encargado para resolver estos asuntos y acreditar que existe una infracción o no”, refirió Absalón Lara, encargado de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral.

Cuando la autoridad en materia electoral se encuentra con señalamientos contra algún candidato o partido político por el posible uso de Inteligencia Artificial en propaganda que se puede difundir por internet y redes sociales, quien denuncia debe contar con la carga probatoria, según lo que establece el principio de dispositivo que estableció la Sala Superior.

Con este principio se obliga a las partes involucradas a que presenten las pruebas suficientes que den sustento a la denuncia o defensa, según sea el caso.

Entre las pruebas que se pueden presentar para validar una denuncia por uso inadecuado de Inteligencia Artificial está la prueba pericial que está a cargo de una persona especializada en conocimientos técnicos y científicos. Sin embargo, son pruebas que deben ser presentadas por las partes involucradas porque el IEEBC no cuenta con esa especialización, además que su tarea es la de recabar información que sustente las líneas de investigación.

Absalón Lara detalló que en los casos donde un partido político, candidatura o persona servidora pública detecte que se está haciendo un mal uso de su imagen a través de este tipo de tecnologías, tienen la posibilidad de presentar un escrito de deslinde, para, en caso de que se presente una denuncia al respecto, el Tribunal valore si el escrito cuenta con lo necesario para determinar la no responsabilidad en el hecho.

INE generó alianzas con especialistas para dar seguimiento a quejas por uso de Inteligencia Artificial

Lilian Díaz de León Zapata, vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en Baja California, precisó que el Instituto solo ve por las infracciones a la normatividad electoral donde sí tienen competencia.

Indicó que cuando reciben quejas o denuncias en contra de algún espectacular, spot, barda, video o cualquiera de estas manifestaciones por parte de una parte interesada es que inician la investigación que corresponde según lo que indica el reglamento de Quejas y Denuncias, de ser necesario emiten las medidas cautelares que se requieran.

“Cuando se recibe una queja o denuncia se analiza el contenido de lo que se está denunciando y se realiza una etapa de investigación en la cual se tiene que requerir a las partes involucradas, se tienen que hacer verificaciones respecto de los contenidos que son denunciados, incluso el Instituto para determinar imágenes, videos o audios son falsos o verdaderos ha hecho alianzas con especialistas para la verificación de la información, porque en el marco de la investigación es lo que se hace”, compartió Díaz de León sobre las alianzas hechas.

Además, detalló que una vez que finaliza la investigación se realiza una audiencia con apego al reglamento y posteriormente, se envía el expediente a la Sala Regional Especializada que corresponda, para que determine si los hechos que fueron denunciados constituyen una infracción o no a la normatividad electoral.

Destacó que para conocer este tipo de situaciones es necesario que se presente una denuncia, ya que no se actúa de oficio, primero se debe presentar una denuncia donde el denunciante debe referir cuales son los hechos que forman parte de la denuncia, por qué se está denunciando la infracción que se está cometiendo para que en su caso se pueda llevar la investigación. N

