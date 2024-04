Autoridades de salud deben fomentar y apoyar la capacitación de las personas cuidadoras de pacientes con Alzheimer, esto, con la finalidad de brindar herramientas para mejorar la calidad de vida de los pacientes y dar apoyo psicológico a los familiares; propuesta presentada por la diputada Rosa María Triana Martínez al buscar modificar la Ley de Salud del Estado.

La demencia por enfermedad de Alzheimer es la más común

Explicó que la demencia es un síndrome neurodegenerativo de causas diversas, que aqueja principalmente a adultos mayores de 60 años, aunque, dijo, en los últimos decenios el número de casos que inician antes se ha incrementado. Apuntó que afecta de manera progresiva la memoria, el pensamiento y la habilidad para realizar actividades de la vida cotidiana.

En este sentido, mencionó que la demencia por enfermedad de Alzheimer es la más común, representa del 60 al 80 por ciento del total de casos reportados. La prevalencia de la demencia aumenta de forma exponencial de los 65 a 85 años; esta cifra se duplica cada 5 o 6 años y se estabiliza a partir de los 85 a 90 años.

Hizo énfasis en que la enfermedad de Alzheimer consiste en tres etapas: Durante la etapa leve o primera, las personas con Alzheimer frecuentemente tienen alguna pérdida de memoria y cambios pequeños en su personalidad. Pueden olvidar eventos recientes o los nombres de personas o cosas conocidas.

En la etapa intermedia la pérdida de memoria y la confusión se vuelven más obvias. Las personas tienen más dificultad organizando, planeando y siguiendo instrucciones. Pueden necesitar ayuda vistiéndose y empezar a tener problemas de incontinencia.

La etapa severa termina en la muerte de la persona, en ella, los pacientes a menudo necesitan ayuda con todas sus necesidades cotidianas. Es posible que no puedan caminar o sentarse rectos sin ayuda, puede que no sean capaces de hablar y, con frecuencia, ya no pueden reconocer a sus familiares.

Triana Martínez señaló que el Alzheimer es una condición que afecta la vida de las personas de muchas maneras, no sólo en términos de sus propios síntomas, sino también a sus familiares y amigos cercanos.

Cuidadores brindan cuidado y apoyo a los pacientes

Destacó que los cuidadores son una parte fundamental en la vida de una persona con Alzheimer, ya que ofrecen apoyo emocional y físico, además de ayudar a los pacientes a mantener una calidad de vida adecuada.

Por ello, dijo, es importante reconocer y valorar la labor de los cuidadores, así como ofrecerles el apoyo necesario, ya que el cuidado de un paciente con Alzheimer puede ser agotador y emocionalmente exigente.

A través de una iniciativa de reforma a la Ley de Salud del Estado, se busca que diversas instituciones fomenten y apoyen la capacitación de las personas cuidadoras de pacientes con Alzheimer, con la finalidad de que puedan contar con herramientas para mejorar la calidad de vida de los enfermos, además de brindar apoyo psicológico a los familiares, fortaleciendo el contexto familiar en un escenario complejo.

