En el marco del arranque de la Feria Nacional de San Marcos (FNSM) 2024, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, premió a los ganadores del 44º Encuentro Nacional de Arte Joven y encabezó el tradicional recorrido inaugural de la verbena abrileña.

En la Casa de la Cultura, Tere Jiménez entregó los Premios de Adquisición a Estefanía Flores Reyes, con su obra Vista desde la ventana más cercana; Andrea García Sánchez, con la obra titulada Objeto de dominación; Carmen Ixchel Maya Gutiérrez con How to be visible; y a Klaus Abimael González Carbajal con De 5:00 a. m. a 8:00 p. m.

“Felicito a las y los ganadores que recibieron este importante premio, que este sea el comienzo de una gran trayectoria como artistas. Damos inicio a la feria más grande y bonita, este año esperamos con los brazos abiertos a más de 9 millones de visitantes. Los invitamos a que disfruten de su riqueza cultural y gastronómica en un ambiente de paz y tranquilidad”, subrayó Tere Jiménez.

Posteriormente, y acompañada del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas; José Ángel González Serna, presidente del Patronato de la FNSM; Aurora Jiménez Esquivel, presidenta del DIF Estatal; José Juan Sánchez Barba, presidente municipal de Aguascalientes; Rita I y sus princesas, entre otras autoridades, la gobernadora hizo el corte de listón inaugural en la calle Venustiano Carranza, con lo que dio inicio simbólicamente a toda la actividad comercial, cultural, artística y recreativa de la FNSM en su edición 2024.

Durante su recorrido, Tere Jiménez y compañía caminaron a lo largo del Corredor Cultural Venustiano Carranza hasta el Jardín de San Marcos, donde develó la placa conmemorativa por el Centenario de la Primera Reina de la Feria Nacional de San Marcos y saludó a las familias que se encontraban en el emblemático kiosco que distingue a este histórico lugar.

Ahí mismo visitó la Terraza “Gigantes en Plenitud”, espacio del DIF Estatal para que las y los abuelitos pasen un momento de alegría y esparcimiento con música, baile y recreación.

Posteriormente, la gobernadora inauguró la guardería de la feria, que también está a cargo del DIF Estatal, con el objetivo de ofrecer a los padres y madres de familia un lugar seguro donde puedan dejar a sus hijas e hijos mientras laboran en el perímetro ferial.

Las autoridades continuaron su recorrido por el andador J. Pani hasta el stand de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado que se instaló en las inmediaciones del área ferial para garantizar que la fiesta abrileña se desarrolle en un ambiente de paz y tranquilidad.

De ahí se trasladaron a la explanada de Expoplaza, donde visitaron los stands de Nissan y Cementos Cruz Azul, que son dos de las empresas más representativas que operan en la entidad y que por muchos años han hecho aportaciones importantes al desarrollo económico e industrial de Aguascalientes.

Enseguida, la gobernadora y sus acompañantes inauguraron los stands de Uruguay, Coahuila y Real de Asientos, que son el país, estado y municipio invitados de la FNSM 2024, respectivamente; en estos espacios se exponen los atractivos más relevantes que ofrece cada uno de estos lugares para que los feriantes los conozcan y visiten.

Después se dirigió a la velaria de Expoplaza, donde inauguró el Pabellón Turístico Artesanal, donde se exhibe un sinnúmero de artesanías elaboradas por expositores de varios estados del país que utilizan diversos materiales para realizar sus productos, como madera, vidrio, tela y metales, entre otros.

Finalmente, Tere Jiménez encabezó la inauguración de la Expo Industrial, foro donde se muestra el potencial productivo de Aguascalientes; en ese lugar, la gobernadora visitó los módulos de las empresas Tesla y Flex, entre otras del sector automotriz.