“Va a ser muy complicado si no abordamos esto ahora”, afirmó. “Tenemos corrupción, tenemos impunidad, no tenemos gobernanza. Todo eso debe ser en realidad el punto central de nuestra reflexión mientras avanzamos”.

¿Y LOS 13,000 MILLONES DE DÓLARES?

De hecho, desde 2011 la comunidad internacional de donantes ha destinado 13,000 millones de dólares en ayuda a Haití y, sin embargo, los resultados han sido nulos. Haití se ha hundido en el olvido, los 13,000 millones de dólares desaparecieron en un agujero negro, y la gente no tiene nada: ni gobierno, ni empleo, ni seguridad, ni economía, ni instituciones. Nada.

Invertir miles de millones de dólares de los contribuyentes para recrear modelos democráticos occidentales en países que no tienen instituciones democráticas, ni historia de democracia, ni experiencia con el modelo, pero sí una historia de corrupción extrema, violencia e injusticia una y otra vez es una locura.

¿Tengo una solución? La respuesta más sencilla es que no. No creo que alguien la tenga. Pero hay dos ejemplos de Estados que han vuelto del abismo a una condición sólida de normalidad y paz.

¿CÓMO FUE LA RECONSTRUCCIÓN DE RUANDA Y EL SALVADOR? ¿PUEDE APLICARSE EN HAITÍ?

El presidente Paul Kagame gobierna con mano dura, y Ruanda no es ni la democracia ni el régimen de derechos humanos perfectos. Pero los ruandeses viven en paz y prosperan, y sirven de modelo a otros Estados africanos que también han fracasado.

El Salvador no es una democracia perfecta, y algunos cuestionan lo que ocurre con los derechos humanos en ese país. El tiempo dirá si este programa funciona, pero al menos se está probando algo nuevo.

LA CREACIÓN DE UN PROTECTORADO INTERNACIONAL ES UNA VÍA

Quizás no sean perfectos a los ojos de algunos. Pero lo perfecto es enemigo de lo bueno. Tratar de construir una democracia sólida en cuya base hay anarquía simplemente no ha funcionado durante más de 200 años en Haití. No se puede crear una cultura democrática de la noche a la mañana ni superar de un plumazo la deshonestidad y la corrupción de toda una clase política.