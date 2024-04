Los precriterios para 2025 ofrecen una serie de observaciones que dan lugar a muchas preguntas, incertidumbres y porqués . Esta primera información definirá al país en la próxima década. Al no tener una alternativa o continuidad de lo actual podría crearse un caos continuo y una falta de definición del rumbo del país. Ello debido a que lo que mueve los poderes en el país es una continua lucha de demostración, pero sin tener un consenso para dar un paso o salto a dar y poder ser una nación que realmente entienda cómo mejorar la vida de las personas en forma diaria y en el futuro.

LA DEUDA HA CRECIDO DESPROPORCIONADAMENTE

Recordemos que este último es dinero que no hay forma de cubrir dentro de lo planeado, y se supone que debe ser cubierto por deuda, mayor recaudación de impuestos o alguna forma de obtener este peculio. Esto significa que, en los últimos seis años, la deuda creció un billón de pesos anualmente en promedio, y en cuatro veces el déficit presupuestal. La deuda pública en forma cómoda se puede medir como porcentaje del PIB, la cual ha fluctuado entre el 48 a un 50 por ciento, ¿pero no es acaso que el producto interno bruto se incrementa en cada año, y por eso hay un crecimiento? La deuda es la deuda en dineros, no en porcentajes.