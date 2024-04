La falta de interacción social puede contribuir al desarrollo de trastornos del estado de ánimo, como la depresión y ansiedad. La soledad se ha asociado con un mayor riesgo de tener problemas físicos: enfermedades cardíacas, presión arterial alta, deterioro cognitivo, entre otros. Tal es el caso de Theresa Chaklos, a quien le diagnosticaron leucemia linfocítica crónica.

De acuerdo con Nature, Chaklos siempre fue una persona independiente; vivía sola y se mantenía como facilitadora de derecho familiar en el sistema judicial de Washington, Estados Unidos. Sin embargo, cuando llegó la enfermedad, su independencia se convirtió en soledad, “exacerbando su condición física”.

“Bajé casi siete kilos en una semana porque no comía. Me sentía tan miserable que simplemente no me levantaba”, afirma.