José Mujica, expresidente de Uruguay y figura relevante de la izquierda latinoamericana, fue diagnosticado con cáncer de esófago. El siguiente paso será recibir radioterapia la próxima semana en la clínica fundada por el fallecido oncólogo y exmandatario de ese país Tabaré Vázquez.

La información sobre el cáncer se dio a conocer este jueves 2 de mayo durante una rueda de prensa encabezada por la médica de cabecera de José Mujica, Raquel Pannone, luego de que el lunes pasado el exmandatario de 88 años revelara que durante un chequeo le habían detectado un tumor en el esófago con pronóstico “muy comprometido”.

“Teníamos la alta sospecha de que fuera un tumor maligno, evidencia que demostró la anatomía patológica. Pepe tiene un cáncer de esófago”, afirmó Pannone. La doctora destacó que no hay metástasis. “Esta lesión está circunscrita al esófago, no tiene compromiso en otro territorio”, añadió.

EL CÁNCER DE JOSÉ MUJICA SERÁ COMBATIDO CON RADIOTERAPIA

Pannone explicó que dada la edad de Mujica y que ya sufre de vasculitis, una enfermedad autoinmune, y tiene una insuficiencia renal, el mejor tratamiento a seguir es la radioterapia. Aunque el plan de radiaciones aún debe determinarse, adelantó que seguramente reciba sesiones a diario, de 5 a 10 minutos, durante algunas semanas.

El tratamiento será en Montevideo, en el Consultorio de Oncología y Radioterapia (COR), dirigido actualmente por Álvaro Vázquez, hijo del exmandatario Tabaré. “De acuerdo al equipamiento con que hoy cuenta Uruguay estamos en las mismas condiciones para atender esta patología que en otro lugar del mundo”, indicó Pannone, tras agradecer ofertas de atención en países de Sudamérica, Europa y Estados Unidos.

La médica personal de Mujica indicó que el “objetivo máximo” es la “curación”, y el “objetivo intermedio” es “una larga sobrevida y una buena calidad de vida”. Mujica está decidido a dar la “batalla”, enfatizó.

El exmandatario, que se alzó contra gobiernos democráticos en los años 1960 y 1970 y estuvo 12 años preso, la mayor parte durante la dictadura cívico-militar (1973-1985), cuenta con el apoyo de su esposa, Lucía Topolansky, exvicepresidenta de Uruguay (2017-2020). “Cuando el paciente está en pie de lucha, dispuesto a darle pelea, hay una ventaja enorme”, dijo Topolansky este jueves en Canal 10.

NO SE ATENDERÁ EN EL EXTERIOR

José Mujica descartó viajar al exterior para recibir tratamiento por el cáncer de esófago y agradeció las muestras de apoyo que recibió dentro y fuera del país. “Agradecido a toda la gente que me ha llamado de Uruguay y del exterior, y lo que me han ofrecido de Brasil, Argentina, Estados Unidos. A todos, mi agradecimiento”, declaró a periodistas.

Pero insistió en que se atenderá en el país. “Yo no voy a ir ni a la esquina. Yo confío en los médicos uruguayos. Agradezco mucho, pero vamos a ver lo que podamos remendar acá en el barrio nomás”, señaló Mujica.

“Qué lindo es ser uruguayo, porque me llamó gente con la que políticamente hemos estado enfrentados y hemos tenido líos”, afirmó. Entre otros mencionó al actual mandatario de centroderecha Luis Lacalle Pou, a los expresidentes Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle Herrera, y al exministro Pedro Bordaberry.

Consultado si tiene miedo de morirse, se mostró sereno. “Todo lo que nace, nace para morirse, hay que aceptarlo. ¡Y yo he tenido una suerte!Tengo balazos a patadas, tengo una enfermedad inmunológica, estoy viviendo de gratis, ¡qué me voy a quejar!. Cuando me toque, que me toque”, dijo. N

Newsweek en Español te recomienda también estas notas: