Ante una Plaza Victoria abarrotada, Eduardo Rivera y Mario Riestra de la coalición “Mejor Rumbo para Puebla”, arrancaron campaña con Xóchitl Gálvez, aspirante a la presidencia de México, quien dijo que unirán fuerzas para corregir a lo que ha hecho mal Morena y promete que, de ganar dotará recursos a Puebla en seguridad y en salud.

En su gira por Puebla, Xóchitl Gálvez reiteró que se mantendrán todos los programas sociales y la pensión para adultos se mejorará, pues ahora se tendrá acceso a ella a partir de los 60 años.

Además, se comprometió a poner fin al huachicol, enfatizó que la entidad ocupa el primer lugar en el país. Detalló que de favorecerle la elección el próximo 2 de junio, abonará a la seguridad, ya que regresará los fondos para la seguridad pública, donde se comprometió que ningún elemento ganará menos 20 mil pesos.

Por su parte, el aspirante a la gubernatura de Puebla Eduardo Rivera Pérez, acusó que su contrincante Alejandro Armenta, lo único que hizo fue aprobar que se eliminara el Seguro Popular, las estancias infantiles, que se quitara el Fondo para Desastres Naturales y contribuyó para destruir lo que en México funcionaba y con ello afectó a una gran parte de los ciudadanos.

Asimismo, insistió que “sí hay otra opción para Puebla” y que los ciudadanos ya no pueden tolerar más desatención.

“Puebla necesita un gobierno que cumpla sus promesas, un gobierno que dé resultados y experiencia, un gobierno que demuestre su amor por Puebla con acciones, no sólo palabras, un gobierno competente que responda a las demandas de los poblanos”, dijo.

Rinde mensaje ante simpatizantes el candidato a gobernador del estado, por la coalición Mejor Rumbo para Puebla, Eduardo Rivera, en arranque de campaña

LAS PROPUESTAS DE EDUARDO RIVERA

También aprovecho para presentar 10 propuestas a los ciudadanos, dentro de las que destacan: el combate a la inseguridad, impulso al campo, infraestructura, programas sociales, combatir la violencia contra las mujeres.

En tanto que, el aspirante a la presidencia municipal de Puebla, Mario Riestra Piña, se comprometió a construir una Clínica Municipal de primer nivel, esto debido a la situación actual por la que atraviesa el Hospital La Margarita, pues denunció que el nosocomio tiene chinches y ratones en sus instalaciones, la escasez de medicamentos, por lo que, dijo que no escatimará esfuerzos para solucionar este grave problema.

Mario Riestra Piña, aspirante a la alcaldía de Puebla, y Eduardo Rivera, postulante a la gubernatura por la coalición Mejor Rumbo para Puebla, lanzaron oficialmente su campaña en la Plaza de la Victoria, con la presencia de Xóchitl Gálvez

“La salud es un derecho, y no permitiremos que se siga vulnerando”, señaló.

Finalmente, se comprometió a pavimentar más calles y la rehabilitación integral de los mercados municipales y la pavimentación de cinco mil calles nuevas en la capital poblana.

XÓCHITL GÁLVEZ: TODO EL GRUPO DEL GOBER PRECIOSO TERMINÓ EN MORENA

Puebla, Pue. Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México (PAN, PRI y PRD), reiteró que habrá un combate frontal a la inseguridad en Puebla. Además, se refirió al huachicol que se vive en la entidad y señaló que el gobierno estatal no ha hecho nada para impedirlo.

Agregó que en Puebla no hay gobierno no se ha hecho nada, la situación está peor que antes.

En Puebla la delincuencia se ha apropiado del estado, no se ve un trabajo por la seguridad. “Yo no voy a defender a nadie que esté relacionado con la delincuencia”.

Por otra parte, la candidata presidencial se comprometió a no tener obras de relumbrón, tener más carreteras y seguridad, asimismo, ratificó que los programas sociales seguirán.

Por otra parte, Xóchitl Gálvez lamentó lo que Morena le hizo a sus militantes, a sus fundadores, de hacerlos a un lado para recibir a la mafia que es el grupo del gober precioso, todos terminaron en Morena “es una pena, pobre de Morena”, dijo.

Mensaje de Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata a la presidencia de la República, durante el arranque de campaña de Mario Riestra Piña y Eduardo Rivera Pérez candidatos a presidente municipal y gobernador de la coalición Mejor Rumbo para Puebla

CASO CAMILA

Al referirse al caso de Camila, lamentó los hechos y señaló que es inconcebible que esto suceda sin que pase nada por la impunidad que hay en Guerrero.

“La gente ya no cree en las autoridades, están más preocupadas en otras cosas como lo temas electorales”.

Por otra parte, Xóchitl Gálvez mandó un mensaje al Instituto Nacional Electoral (INE) dijo que no actuó de mala fe, hay una sobrereacción porque a Morena le dolió, porque es su única herramienta para amenazar a la gente al decir que van a quitar los programas sociales.

Ojalá que los consejeros así defiendan el uso de los programas sociales para coaccionar el voto.

“Hice una sugerencia al INE con inteligencia artificial, nunca puse un espectacular”.

DELINCUENCIA EN PUEBLA

En Puebla existe robo de gas LP, robo de gasolina y robo en carreteras, ya que la delincuencia se ha apropiado de la entidad y se tiene que recuperar la tranquilidad de los poblanos, señaló Xóchitl Gálvez, candidata a la presidencia de la coalición “Fuerza y Corazón por México”.

En entrevista aseguró que la federación aplica la colusión, ya que este delito no se daría si no hubiera dentro de Pemex alguien controlando el huachicol, pues no nada más ir a picar un ducto, existe dijo toda una red de distribución, donde entregan factura a los que compran este tipo de gasolina deben actuar contra ellos y meterlos a la cárcel.

Asimismo, enfatizó que no va a defender a ningún personaje que esté relacionado con la delincuencia, sea del partido que sea.

HUACHICOL EN LA IMPUNIDAD

A pregunta expresa sobre la venta de gasolina en la carretera de San Martín a la Ciudad de México, donde existen vendedores de huachicol y donde la Guardia Nacional tiene conocimiento, pues es una pena que Andrés Manuel López Obrador, gasolina robada que hay en las carreteras y que con la absoluta impunidad y bajo el cobijo de la Guardia Nacional, sigue pasando.

En otro orden de ideas, opinó que en el estado de Guerrero existe impunidad, pues la gente ya no cree en la autoridad y tiene que hacer justicia por propia mano, porque no llega la orden de aprehensión de manera inmediata.

“La autoridad está más preocupada en apuntalar una candidata, en meterle dinero a una candidata, en hacer campaña para una candidata que ponerse a trabajar, ese es el grave problema que tiene Morena y sus aliados”, finalizó.

XÓCHITL GÁLVEZ Y EDUARDO RIVERA ANUNCIAN COMBATE A LA INSEGURIDAD EN MOYOTZINGO

Texmelucan, Pue. Xóchitl Gálvez, candidata a presidenta de República por el Frente Fuerza y Corazón por México y Eduardo Rivera, candidato a gobernador de Puebla, visitaron el municipio de Texmelucan, donde aseguraron que combatirán la inseguridad que se vive en comunidades como Santa Maria Moyotzingo, donde han muerto personas a causa de las estafas en Facebook, por venta de autos.

Eduardo Rivera Pérez caminó por Moyotzingo donde aseguró que la gente vive con miedo, hecho que no puede seguir así.

En San Baltazar Temaxcalac, llegó Xóchitl Gálvez, quien habló de sus propuestas, no obstante antes de ello lamentó lo ocurrido el 14 de septiembre del 2022, cuando se desplomo el taque elevado que recientemente había sido inaugurado y el cual cobró la vida de una persona y dejó herida a otra más.

Gálvez Ruiz se dirigió a los asistentes a quienes les presentó sus propuestas siendo la seguridad la que dice será su prioridad, donde dijo que se pagarán sueldos de 20 mil pesos a policías, además de otros apoyos para evitar que migren al lado incorrecto, hablo también del programa de salud, las becas universales que incluirán a niños de escuelas particulares, la pensión de adultos mayores a partir de los 60 años, entre otras propuestas.

Eduardo Rivera hizo compromisos con Texmelucan, como el combate a la delincuencia, rehabilitación y creación de espacios para el deporte, la pavimentación de calles que incluyen a esta demarcación, los microcréditos para negocios y otros apoyos.

El abanderado a la gubernatura llamó a la población a corregir el rumbo de Puebla y de México.