María Patricia Martínez García Salgado, fundadora de Paty Products, es una joven licenciada en administración de empresas, quien cuenta con una familia que gusta por emprender, la cual la impulsó a crear su propio negocio de granola artesanal, no obstante, ha tenido varios retos en el camino, incluyendo la competencia con grandes compañías, así como la crítica externa

Al terminar la universidad, trabajó durante 3 años en el sector maquilador en el área de Otay, donde al experimentar los cambios administrativos en la empresa que trabajaba, incluyendo el despido de compañeros de planta, sirvió para darse cuenta de que no quería dedicar su energía y proyectos en ese lugar, por lo que decidió crear su propia marca de granola artesanal.

“Cuando eres un empleado el control que tienes o la toma de decisiones está muy limitada a cuando eres tu propio jefe y cuando eres emprendedor tienes toda esa libertad”, indicó.

Comentó que, su granola se elabora de forma artesanal utilizando ingredientes nutritivos de la más alta calidad, a diferencia de otras marcas, quienes se enfocan en utilizar estrategias de mercadotecnia para vender sus productos.

“Si tú vas a un autoservicio vas a ver empaques llenos de colores y de marketing porque realmente el producto que está dentro no es realmente importante o no tiene un valor nutricional, sino que ellos te lo venden con base en todos los colores, es como al cliente lo llaman, en cambio, lo que yo quiero vender es un producto totalmente nutritivo, sano y que realmente va a nutrir a las personas”, aseveró.

En un principio fue bastante complicado promover su granola, debido a que sus competidores son marcas como Quaker empresa líder a nivel mundial y Granvita a nivel nacional, siendo esta última la marca que patrocina al corredor mexicano de fórmula 1 Checo Pérez.

Indicó que, pasaba varias horas en los supermercados promocionando su producto explicando a los comensales las ventajas nutricionales que tiene su granola, y con el pasar del tiempo, las personas empezaron a comprarlo debido a los beneficios que tiene consumir el producto artesanal.

“En este momento, muchas personas están comenzando a cuidar su salud, creo que después de la pandemia las personas fueron un poco más conscientes y siento que las personas también están buscando este tipo de productos, entonces creo que eso también me ha ayudado mucho”, explicó.

Mencionó que, atravesó momentos en su vida donde tuvo miedo a fracasar con su marca, aunque, señaló que, de no ser porque perdió su beca en una importante universidad del país, no hubiera podido crear su propia granola. Por tal motivo, consideró que, fracasar es parte de la vida, lo cual te puede abrir las puertas a más oportunidades en el futuro.

“Para mí los fracasos siempre te traen cosas buenas y te traen cosas positivas y también es importante, ya que te enseña a valorar”, agregó.

A pesar de que hay personas que están orgullosas de lo que ha logrado con su empresa, Paty dijo que, también hay otras personas que están escépticas por el camino que tomó, ya que desconfían que ella pueda lograr sus objetivos profesionales..

“Es importante que todos soñemos y que tengamos aspiraciones altas con metas y objetivos porque si no tu vida se mantiene plana”, agregó.

Para aquellos que quieren emprender un negocio, no es nada sencillo, aclaró Paty, ya que muchas personas buscan independizarse de esta manera con el objetivo de tener más tiempo libre, de modo que, caen en expectativas erróneas de cómo funciona trabajar en realidad de manera independiente.

“Emprender, yo lo veo como si tuvieras un bebé, el cual tienes que llevar para todas partes, no se lo puedes dejar a nadie más, es una plantita que tienes que regar todos los días”

Al terminar la entrevista, recomendó a las mujeres que quieran emprender algún negocio que no tengan miedo al fracaso, porque lo único que tendrán asegurado en caso de no intentarlo es que no sucederá nada, enfatizando que, es triste quedarse con la duda del que pudo haber pasado si lo hubiera intentado.

“Yo les diría que se atrevan y si van a emprender que sea en un área o en un segmento o nicho de mercado que les apasione, creo que si tu negocio no te apasiona, está destinado a fracasar. Realmente tienes que estar enamorado de lo que haces para poder desarrollarlo y hacerlo crecer”, concluyó. N

Fotos: Eduardo Jaramillo

