Con el objetivo de promover la profesionalización del transporte de mercancías, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) firmó un convenio de colaboración con la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar).

El Lic. Alejandro Jaramillo Osuna, presidente de Canacintra Tijuana, indicó que la principal misión de esta alianza es fomentar el cumplimiento de la normatividad y la profesionalización del sector transporte de carga.

“Esto nació a iniciativa de Canacar, ante la preocupación de ellos por la competencia desleal; lamentablemente hay transportistas y empresas que no se preocupan por el cumplimiento, que no manejan carta porte, que no facturan, es decir, que no estén en la informalidad tanto operadores de carga como quienes contratan”, apuntó.

El dirigente señaló que esta situación no ayuda a la industria ni a la comunidad, en general, por lo que se trata de hacer una invitación a las empresas a operar de manera legal y formal para estar en cumplimiento, por ello es que Canacintra impulsa la capacitación.

Por su parte, el Ing. Alfonso Millán, delegado de Canacar Zona Costa, destacó la importancia de que el gremio transportista se profesionalice y se actualice sobre la normatividad, principalmente sobre el cumplimiento de la Carta Porte.

“Hay una corresponsabilidad con la industria en cuanto al manejo de las mercancías, por lo que la idea es profesionalizar el trayecto, y disminuir los riesgos y las multas para los dueños de las mercancías”, anotó.

En el marco de la firma de convenio, Celina Zúñiga, asesora nacional de Canacar, impartió una conferencia en la que explicó a los transportistas el tema de la Carta Porte, desde el llenado de formatos hasta la tramitología.

“Ninguna carga debe salir de una empresa si no lleva un complemento de Carta Porte, es una obligación porque es un tema fiscal y de cumplimiento. Canacar desarrolló una plataforma que se llama Canacar Cumple, precisamente para que todos se sumen al proyecto”,

Finalmente, aseguró que la cámara ofrecerá capacitación a todo el sector transportista para que revise que sí cuenta con los requisitos de ley, por lo que exhortó a acercarse para mantenerse en cumplimiento. N