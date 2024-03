Tijuana, Baja California, a 27 de marzo de 2024.- El Ayuntamiento de Tijuana, a través del Consejo Municipal de Protección Civil, aprobó la declaratoria de prealerta en el municipio por los pronósticos de lluvia y bajas temperaturas para este sábado 30 de marzo y domingo 31 de marzo, con una precipitación estimada de entre una y dos pulgadas.

En sesión extraordinaria del Consejo, el secretario de Gobierno Municipal, Miguel Ángel Bujanda Ruiz, destacó que toda la fuerza del Ayuntamiento estará en guardia para atender las contingencias que se puedan derivar de esta condición meteorológica.

“La instrucción de la alcaldesa Montserrat Caballero es que los funcionarios estemos al pendiente, para atender cualquier emergencia que pueda aparecer en la ciudad”, señaló el también secretario ejecutivo del Consejo.

El director de Protección Civil, Miguel Ángel Ceballos Ramírez, explicó que un río atmosférico de finales de temporada estará impactando a la región, debido a la convergencia de la humedad profunda de los trópicos y una colisión de aire frío del Golfo de Alaska.

Esto provocará lluvias de entre una y dos pulgadas, sin embargo, en algunas zonas altas de la ciudad es probable que supere las cuatro pulgadas.

Dentro de las medidas preventivas, se han hecho recorridos en zonas de riesgo, monitoreo de desarenadores y zonas de deslizamiento, donde buscan asegurarse que haya la menor cantidad de personas.

También estarán difundiendo las recomendaciones básicas como evitar cruzar arroyos en automóvil o caminando, no ingresar al mar mientras se mantenga la alerta por alto oleaje, vigilar cables o tendido eléctrico que pueda caer, reportar cualquier anomalía a los números de emergencia y en caso de salir de casa, ser precavidos.

“Tomando en cuenta el periodo vacacional y que parte de la ciudadanía sale de la ciudad, si es así, la recomendación es que sus viviendas queden en las mejores condiciones para que puedan resistir esta tormenta que se avecina”, indicó Ceballos Ramírez.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer que reforzarán la vigilancia y recorridos en zonas estratégicas, reorganizando el personal que tienen en el marco del operativo “Vacaciones Seguras Semana Santa 2024”.

También hizo un llamado a la población a descargar los aplicativos móviles Botón de Emergencia y Botón Morado, donde estarán dando a conocer información sobre el pronóstico meteorológico y recomendaciones a seguir.

Mientras que la Dirección de Bomberos de Tijuana recomendó a la población que se quede en la ciudad este fin de semana, estar al pendiente de su entorno, no salir de casa si no es necesario para no ponerse en riesgo así como mantener las vías de movilidad disponibles para los cuerpos de emergencia y reportar anomalías o deslizamientos de inmediato.

La Secretaría de Desarrollo Territorial, Ambiental y Urbana informó que los 34 desarenadores que conforman el sistema pluvial de la ciudad cuentan con una capacidad de 71 mil metros cúbicos para recibir azolve.

Además, contarán con una guardia de 114 unidades, equipo y maquinaria, más de 200 elementos listos para trabajar, entre las nueves delegaciones y las direcciones de SDTUA, y el apoyo de las cámaras de construcción, colegios de ingenieros y arquitectos que nuevamente apoyarán con maquinaria en caso de requerirse.

Por su parte, la Secretaría de Bienestar Municipal adelantó que desde el viernes por la tarde se habilitarán como albergues temporales la Unidad Deportiva Tijuana y las instalaciones del SDIF Municipal sobre bulevar Insurgentes; este último, como refugio de primera respuesta.

La Oficialía Mayor dio a conocer que independientemente del periodo vacacional, se mantendrán guardias permanentes en todas las áreas sensibles del Ayuntamiento, para responder de manera inmediata y favorable a las y los tijuanenses.

El Consejo Municipal de Protección Civil se mantiene en sesión permanente ante este pronóstico meteorológico, por lo que se exhorta a la población a mantenerse al tanto de las actualizaciones del clima y recomendaciones, por las distintas plataformas del Ayuntamiento. N

