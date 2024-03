Los servicios de emergencia buscan este martes 26 de marzo a por lo menos seis personas tras derrumbarse el puente Francis Scott Key en la ciudad de Baltimore, en la costa este de Estados Unidos, después de que un barco colisionara contra él.

El barco emitió una llamada de auxilio que permitió detener el tránsito y salvar vidas, declaró el gobernador del estado de Maryland, Wes Moore. “Esas personas son héroes”, agregó.

En imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia se ve cómo un portacontenedores se estrelló contra un pilar del puente Francis Scott Key, haciendo que una gran parte de la estructura de acero cayera al río Patapsco.

Se ven luces, aparentemente de vehículos, en el puente antes de que se deforme y caiga por secciones en torno a la 1:30 horas de la madrugada. Y varias explosiones pequeñas tras el rápido derrumbe. Alrededor de la inmensa estructura metálica retorcida un espectacular despliegue de recursos, que incluye drones, helicópteros y buzos, busca a las víctimas, entre las que podría haber obreros que trabajaban en el puente.

Una persona fue trasladada al hospital en “estado muy grave”, informó el jefe de bomberos de Baltimore, James Wallace, y otra resultó ilesa. Es “una tragedia inconcebible”, declaró el martes el alcalde de la ciudad.

Los servicios de emergencia que rastrean el lugar han encontrado indicios de la presencia de varios vehículos sumergidos en el agua, informó el jefe de los bomberos de la ciudad, James Wallace, sin especificar cuántos serían.

The State of Maryland, our federal partners, local leaders, and first responders are working together to carry out rescue efforts and respond following the collapse of the Francis Scott Key Bridge.

Our full press conference this morning in Baltimore:https://t.co/te9asC5VlF

— Governor Wes Moore (@GovWesMoore) March 26, 2024