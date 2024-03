La Fiscalía General de la República giró el Oficio CDMX-EIL-CI-C2-075/2024 a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que dirige Jesús de la Fuente Rodríguez, el pasado 15 de marzo del presente año, ordenándole suspender de inmediato el proceso de análisis, revisión y posible autorización de Fibra Next. Se otorgó a la CNBV un plazo de tres días para evidenciar el cumplimiento de la orden, de acuerdo con el mismo oficio.

Esta medida se tomó en el marco de una investigación de la FGR contra Fibra Uno y sus altos directivos por posibles hechos delictivos conforme a la Ley del Mercado de Valores de acuerdo con la Carpeta de Investigación FED/CDMX/SPE/0001357/2024.

El pasado 27 de febrero, en un evento relevante en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Fibra Uno negaba públicamente que existiera una investigación en su contra. Sin embargo, la Carpeta de Investigación FED/CDMX/SPE/0001357/2024 emitida por la FGR demuestra lo contrario.

La investigación inició a raíz de una denuncia presentada por algunos inversionistas de Fibra Uno, en relación con la posible comisión del delito tipificado como fraude bursátil. Esto derivó del evento relevante publicado por FUNO el 8 de septiembre de 2023, en el que se anunciaba una asamblea para decidir sobre una oferta pública inicial para la creación de una nueva fibra inmobiliaria (Fibra NEXT), con el objetivo de abordar el creciente mercado atractivo del Nearshoring en México.

El día en que Fibra Uno anunció sus intenciones de lanzar Fibra Next, las acciones de FUNO aumentaron más del 20%, lo que resultó en una sobrevaloración de más de 16,066 millones de pesos en la bolsa de valores debido a la especulación, según la denuncia. Sin embargo, hasta la fecha, FUNO no ha obtenido ni ha solicitado la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que dicha fibra sea inscrita en el Registro Nacional de Valores.

Además, en la investigación se destaca el evento relevante del 29 de noviembre de 2023, donde se señala que Fibra Uno engañó deliberadamente a sus inversionistas al emitir un evento relevante que afirmaba que, aunque podrían haber llevado a cabo la oferta dentro del rango, Fibra Next estaba enfocada en salir al mercado con una base de inversionistas diversa, incluyendo afores e inversionistas institucionales. Sin embargo, más adelante, en el mismo evento relevante, confirma que Fibra Uno opta por no llevar a cabo la Oferta Pública Inicial de Fibra Next en ese momento, postergándola hasta recibir una confirmación de criterio.

Asimismo, no es la primera vez que Fibra Uno es investigada por engañar y ocultar información al público inversionista. La propia CNBV emitió diversas opiniones de delito en contra de Moisés, Max y André El Mann Arazi precisamente por engañar y ocultar información al público inversionista, de acuerdo con el oficio No. 277-l/170-40973-JFSG/2021. Y de acuerdo con la Procuraduría Fiscal de la Federación, en la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFF-CDMX/0000879/2020, bajo las características y condiciones que se desprenden de la valoración concatenada de dichos elementos probatorios, adecuaron su conducta a la descripción típica que se encuentra prevista y sancionada por la fracción II del artículo 383 de la Ley del Mercado de Valores, que tiene una sanción que contempla de uno a cinco años de prisión.

El 11 de marzo, en otro evento relevante, Fibra Uno para evitar aclarar lo relacionado a Fibra Next informó que como una alternativa a esta operación sometió a consideración de CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, como fiduciario del fideicomiso F/00939 de Terrafina, una propuesta de inversión. Sin embargo, esta por verse si Fibra Terrafina tomará en cuanta fusionar sus patrimonios ante las diversas contingencias y escándalos en Fibra Uno, ya que estos últimos y sus directivos tienen varias investigaciones abiertas en su contra.

Es importante recordar que la Fiscalía General de la República también investiga a los señores Moisés, André y Max El Mann Arazi, altos directivos de Fibra Uno, por el delito de Operación de Recursos de Procedencia Ilícita, por el cual obtuvieron un Criterio de Oportunidad a su favor mediante la entrega de 2 mil millones de pesos al Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) durante la conferencia matutina del Presidente de la República el 10 de febrero de 2020.