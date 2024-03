José Manuel González Mota, Presidente Municipal de Asientos, rechaza los señalamientos en su contra evidenciados en una investigación periodística, en donde se explica un mecanismo para desviar 91.7 millones de pesos a través de donaciones a sus funcionarios y empresas privadas.

El alcalde asegura que no tiene ninguna denuncia por desvío de recursos y se dice dispuesto a acudir con autoridades fiscalizadoras para aclarar cualquier señalamiento. Por lo pronto, asevera que de ser ciertos los desvíos de dinero, ni siquiera estaría buscando la reelección a su cargo.

“Yo me pongo en manos de los entes fiscalizadores siempre porque es lo correcto. Yo nada tengo que esconder, siempre ando sólo, libre, no uso guaruras, voy a los pueblos, no tengo nada que temer” declaró.