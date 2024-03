El desvío de 91.7 millones de pesos de las arcas del municipio de Asientos, evidenciados por una investigación periodística, no pegan a la alianza PAN, PRI y PRD en el actual proceso electoral, considera la diputada Alma Hilda Medina, quien al igual que el señalado, José Manuel González Mota, buscará la reelección en su cargo.

De acuerdo con la aún legisladora, este hecho no define al resto de las candidaturas de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, pues asegura, son perfiles que han trabajado por Aguascalientes desde hace años, factor reconocido por la propia ciudadanía.

“Yo confío en que no. Hay quienes hemos venido trabajando desde hace años; en mi caso, yo no he dejado de visitar mi distrito, de estar al pendiente de las gestiones, de las necesidades y que cada quien rinda cuentas” declaró.