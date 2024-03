La larga ausencia de Catalina, princesa de Gales, una de las mujeres más fotografiadas del planeta, dio lugar a todo tipo de rumores y especulaciones sobre su estado de salud. Hoy, viernes 22 de marzo, finalmente se conoce su diagnóstico. A través de un video, Kate Middleton informó que se enteró de que padece cáncer después de someterse a una cirugía abdominal en enero, en la Clínica de Londres.

“En enero me sometí a una cirugía abdominal mayor en Londres. Y en ese momento se pensaba que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa; sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora estoy en las primeras etapas”, comentó la princesa de Gales en un video de apenas dos minutos.

Vestida con un suéter blanco con franjas azules y sentada en una banca, agregó que “esta noticia llegó como un shock enorme. Pero Guillermo (su esposo) y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesarlo y administrarlo de forma privada por el bien de nuestra familia”.

El informe sobre la enfermedad de Catalina, del que no se dieron mayores precisiones, se produce menos de dos meses después de que su suegro, el rey Carlos III, fuera diagnosticado a su vez de cáncer.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024