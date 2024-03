Puede que el presidente Joe Biden sea impopular y vaya atrás en las encuestas, pero hace campaña para las elecciones presidenciales de noviembre con los bolsillos más llenos (dinero) que los de su rival, Donald Trump.

Según los últimos datos mensuales publicados este jueves 21 de marzo por la autoridad reguladora competente, el presidente demócrata disponía a finales de febrero de algo más de 71 millones de dólares. Más del doble de las reservas en efectivo del magnate republicano Trump (33.5 millones a finales del mes pasado).

El equipo de campaña de Joe Biden se apresuró a criticar a “Donald el arruinado” en un correo electrónico sobre el magnate, muy aficionado a poner apodos crueles a sus rivales. Si suma las distintas estructuras de financiación en las que se apoya, Biden de 81 años afirma tener un fondo de guerra (más dinero) de 155 millones de dólares, frente a los 42 millones del bando contrario.

Donald Trump, abrumado por las demandas y bajo cuatro inculpaciones penales, gastó 5.6 millones de dólares de las arcas de su comité de financiación “Salva a Estados Unidos” (“Save America”) en febrero solo para cubrir las costas legales.

Y el expresidente republicano afirmó ser incapaz de ofrecer a la justicia neoyorquina la garantía de que pagará 454 millones de dólares en multas por fraude financiero en su imperio inmobiliario.

Joe Biden, a quien su rival describe como un fracaso senil, tiene motivos de sobra para tomar represalias. Lo hizo el miércoles durante una reunión con donantes en Texas.

“Justo el otro día, un tipo con aspecto derrotado se me acercó y me dijo: ‘Señor presidente, necesito su ayuda, estoy abrumado por las deudas, estoy completamente arruinado’. Y tuve que decirle ‘Donald, lo siento, no puedo ayudarte”, bromeó, provocando risas y aplausos de sus seguidores.