Durante la mañana del martes 19 de marzo, Ceci Flores, fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, se plantó afuera de Palacio Nacional, en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX), a fin de exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador que la recibiera. Vestida con un jersey de beisbol y una pala sobre su hombro, a modo de bat, cuestionó “si como beisbolista iba a ser recibida por el mandatario mexicano”.

Sin embargo, la madre buscadora regresará a Palacio Nacional en busca de López Obrador tras dos días consecutivos de protestar sin obtener respuesta alguna. De acuerdo con una breve entrevista que Ceci Flores sostuvo con la periodista Azucena Uresti, hoy miércoles 20 de marzo no acudió a esta sede del Poder Ejecutivo debido a que le notificaron que no estaría el presidente, al final una confusión de información. Sin embargo, el próximo lunes regresará con la intención de que la escuchen.

“Hubo una confusión, estoy un poco informada, algunos me dijeron que sí iba a estar el presidente otros que no. Tenía que viajar temprano a Toluca (Estado de México), pero si no iba a estar, ¿para qué me canso tanto de ir hasta allá (Palacio Nacional)? Esperemos el lunes a ver qué pasa”, comentó en radio.