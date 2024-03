Este sitio alberga una necrópolis —o gran cementerio— de la cultura prehispánica Gran Coclé, construida alrededor del año 700 d. C. antes de que la abandonaran, en el año 1000 d. C. Esta cultura existió en la región desde alrededor del año 200 a. C. hasta el año 1550 d. C., según la Universidad del Sur de Florida.