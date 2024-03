“Solo hay una opción y tu voto hace la diferencia”, asegura un nuevo anuncio en español, difundido por el equipo de campaña del presidente Joe Biden para seducir a millones de latinos que pueden votar en las presidenciales de noviembre en Estados Unidos.

El anuncio “Una opción” —difundido en español, spanglish o inglés— se centra en el electorado de la tercera edad y en las mujeres: “Para nuestros abuelos la insulina a 35 dólares (595 pesos)”, se escucha decir a dos voces en off (superpuestas).

Destacan así uno de los logros de Biden: bajar el precio de la insulina para los afiliados a un programa federal de seguro médico. El demócrata presionó a las farmacéuticas para que bajaran los precios, algo muy importante en un país donde casi 26 millones de personas carecían de seguro médico en 2022, según la Oficina del censo. Y más de 37 millones son diabéticos, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). El derecho al aborto es el otro tema del anuncio y una de las bazas en las que se apoya el presidente para seducir al electorado femenino.

El demócrata promete restaurar en todo el país la protección del derecho al aborto, dinamitada por la Corte Suprema, de tendencia conservadora tras ser reformada durante la presidencia de Trump.

Ni una palabra en cambio sobre la migración, otro de los temas cruciales de la campaña pero que obliga al demócrata a hacer equilibrismo entre reducir la llegada de migrantes desde la frontera con México (como piden los estadounidenses según las encuestas) y la política migratoria “humana” que ha prometido.

En el anuncio, los demócratas cuidan cada detalle: las imágenes son en color cuando hablan de Biden, que aparece sonriente y cercano, y en blanco y negro cuando mencionan a Trump, a quien muestran serio y distante.

El mensaje en spanglish va dirigido a los millones de latinos bilingües de estados disputados como Arizona y Nevada, a los que Biden ha viajado este martes 19 de marzo, y forma parte de una millonaria inversión en medios tradicionales y digitales hispanos.

“No vamos a llegar a ninguna comunidad dos semanas antes de las elecciones diciendo que hay demasiado en juego. Las apuestas son altas. Estamos empezando meses y meses antes, incluso antes de la convención demócrata, para difundir el mensaje y conseguir el voto”, explica el senador Alex Padilla, citado en un comunicado, en referencia a la convención del partido prevista para agosto.

We are excited to launch Latinos con Biden-Harris.

Latinos are part of the fabric that makes this country great, and the power of the Latino vote will help decide this election. Together we are organizing to win in November.

Text LATINOS to 30330 to join us. pic.twitter.com/EPGu4joOFc

— Kamala Harris (@KamalaHarris) March 19, 2024