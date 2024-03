El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pronunció un discurso ante el Congreso de su país este jueves 7 de marzo donde el conflicto en Gaza, los migrantes, el aborto y los ataques contra el expresidente Donald Trump y el mandatario de Rusia, Vladimir Putin, fueron los principales temas.

Biden dijo que rechaza “el rencor, la venganza y la revancha” que encarna su posible rival a las presidenciales de noviembre, Donald Trump, según un fragmento de su discurso sobre el estado de la Unión hecho público por la Casa Blanca.

A estas ideas de Trump, el líder demócrata opone sus “valores fundamentales que definen a Estados Unidos: honestidad, decencia, dignidad, igualdad”. También cuestionó el aborto. Biden criticó la anulación de la garantía federal del aborto, uno de los grandes temas de la campaña para las elecciones presidenciales de noviembre.

El discurso del estado de la Unión es un evento anual en Estados Unidos; consiste en un informe que da el presidente al Congreso sobre el estado del país.

EN SU DISCURSO SOBRE EL ESTADO DE LA UNIÓN, BIDEN SE LANZA CONTRA TRUMP Y PUTIN

“Claramente aquellos que se jactan de revocar” esta garantía constitucional “no tienen idea del poder de las mujeres en Estados Unidos”, pero lo “descubrieron cuando la libertad reproductiva estuvo en las papeletas electorales y ganó en 2022 y 2023, y lo volverán a descubrir en 2024”, afirmó el presidente, que se presenta como el defensor del derecho al aborto.

En cuestiones económicas, aseguró que Estados Unidos está experimentando la mayor “recuperación” económica de su historia. “Asumí el cargo decidido a ayudarnos a superar uno de los periodos más difíciles de la historia de nuestra nación (…) No aparece en las noticias pero en miles de ciudades y pueblo, los estadounidenses están escribiendo la mayor historia de recuperación jamás contada”, declarará.

Joe Biden, advirtió que los valores democráticos están amenazados en Estados Unidos y en el extranjero, durante su discurso. “Desde el presidente Lincoln y la Guerra Civil, nunca nuestra libertad y democracia habían sido atacadas como lo están hoy”, dijo al Congreso en el Capitolio. “Lo que hace que nuestro momento sea raro es que la libertad y la democracia están bajo ataque tanto en casa como en el extranjero”.

Además, el mandatario prometió que no se “inclinará” ante Vladimir Putin y criticó a su rival Donald Trump. Desde los primeros momentos de su discurso anual. Sobre Putin dijo: “Está invadiendo Ucrania y sembrando el caos en toda Europa y más allá”, dijo Biden. “Si alguien en esta sala piensa que Putin se detendrá en Ucrania, les aseguro que no lo hará”.

LA MIGRACIÓN Y EL CESE AL FUEGO EN GAZA EN LA AGENDA

“No fue hace mucho cuando un presidente republicano llamado Ronald Reagan gritó: ‘Señor Gorbachov, derribe este muro'”, dijo Biden, invocando el famoso discurso de Berlín de 1987 en los últimos días de la Guerra Fría.

“Mi predecesor, un expresidente republicano, le dice a Putin: ‘Haz lo que quieras'”, criticó. “Creo que es escandaloso, peligroso e inaceptable”. Añadió: “Mi mensaje al presidente Putin, a quien conozco desde hace mucho tiempo, es simple: no nos iremos”, afirmó Biden. “Yo no me inclinaré”.

En el tema de migración, dijo: “No demonizaré a los inmigrantes diciendo que están ‘envenenando la sangre de nuestro país'”. El demócrata llamó a la Cámara de Representantes, bajo control de los republicanos, a aprobar un proyecto de ley bipartidista que permite restringir el flujo de migrantes en la frontera con México, favorece las expulsiones aceleradas y endurece el estándar de las llamadas entrevistas de miedo creíble para solicitar asilo.

El presidente estadounidense reiteró ante el Congreso estadounidense su llamamiento a un “alto el fuego inmediato” durante seis semanas en la Franja de Gaza e instó a Israel a permitir que entre más ayuda humanitaria en el territorio.

“A los dirigentes de Israel les digo esto: la asistencia humanitaria no puede ser una consideración secundaria ni una moneda de cambio. Proteger y salvar vidas inocentes tiene que ser una prioridad”, dijo Biden en su discurso anual sobre el estado de la Unión. N

