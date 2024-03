En un mundo donde la tecnología cambia a pasos agigantados y las empresas buscan mantenerse a la cabeza del mercado, las caras de la mercadotecnia a veces no son tan fáciles de identificar . Para mantenerse relevantes, las compañías llegan a perder los límites éticos y toman decisiones cuestionables para empatizar con los consumidores.

Levanta la mano si no has comprado una crema milagrosa que promete rejuvenecerte diez años en 15 días mientras ayudas a salvar la selva y a sus animalitos, además de apoyar una fundación comprometida con salvar al burro mexicano. Lo malo es que solo terminas con una cartera vacía, la piel pegajosa y con un profundo sentimiento de engaño mientras juras no volver a caer en estas estafas.