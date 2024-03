Tijuana, B.C.- Para quienes tienen un familiar desaparecido, los días de asueto son un día como cualquier otro. La actividad de salir a buscar a seres queridos desaparecidos no conoce del día de descanso. Es por ellos que las hermanas de Elizabeth Puga y Flor de Jesús Poz -ambas desaparecidas en Tijuana- participaron en una búsqueda en la zona de Otay, este lunes 18 de marzo.

Karen García, hermana de Elizabeth Puga -desaparecida el 5 de julio de 2020-, compartió que para las familias buscadoras los días de asueto no son un impedimento para hacer sus búsquedas, sin embargo, el que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas cierre sus puertas, si les hace más difícil la tarea.

“Nosotros salimos día y noche, hemos estado de noche en los hallazgos y no tenemos días de descanso. Nosotros andamos con o sin autoridad, sea día festivo, hasta los cumpleaños los festejamos aquí, andando en esta labor”, indicó Karen García.

Y añadió, “Las víctimas lo que tenemos es una gran necesidad de encontrar a nuestros desaparecidos, y es lo que nos mueve. Nosotros no entendemos que si abren o no abren la institución, nuestros desaparecidos siguen en esta calidad”.

La búsqueda que se realizó este día es en la colonia de Otay y alrededores para buscar algún indicio del paradero de Elizabeth Puga, además de otras personas desaparecidas que son parte del colectivo Todos Somos Erick Carrillo.

Elizabeth Puga tenía 25 años el día en que fue desaparecida. El último lugar donde se supo de ella fue en su casa en la zona de Otay. Días antes, ella informó que incendiaron su automóvil con bombas molotov, sin embargo, no hay pruebas de personas involucradas.

Liliana Aguilar es hermana de Flor de Jesús Poz Aguilar de 33 años. La última vez que se supo de ella fue el 17 de febrero de 2024. Se presume que su desaparición ocurrió al interior de su trabajo en residencial Viñas del Mar del fraccionamiento Santa Fe, quinta sección.

“Son unos días muy tristes, negros, de no saber dónde está, de no saber por qué a ella le está pasando esto. No saber en su trabajo, quién era la persona que la tenía, de cierta manera, vista, porque eso -su desaparición- no fue de un día a otro, eso ya lo tenían como planeado”, indicó la hermana de Flor de Jesús Poz.

Aunque todo apunta a que la desaparición ocurrió dentro de su trabajo, ninguno de los compañeros de trabajo han querido hablar. El día que Flor desapareció había discutido con sus jefes porque no le habían pagado el día que correspondía.

Aunque le han dicho que Flor salió de su trabajo cerca de las 11:00 horas de la mañana, las cámaras de seguridad de la empresa no muestran registro del momento en que ella sale de la jornada laboral.

Cualquier información sobre el paradero de alguna de las dos mujeres desaparecidas puede reportarse al 911 o al 089 de manera anónima. N

Newsweek en español te recomienda: