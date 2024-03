Respecto al señalamiento de Berenice Romo -suplente de la diputada morenista con licencia Leslie Figueroa- quien acusa que el Congreso del Estado de Aguascalientes aprobó mediante un acuerdo privado el adelanto de seis meses de recurso de gestión social para quienes renunciarían a sus cargos para contender en el actual proceso electoral; ya hay posicionamiento de algunos legisladores.

El presidente de la Comisión de Administración, el panista Adán Valdivia López, sostiene que cada legislador es libre de disponer a su criterio del fondo para gestión social, pues desde inicios de año se hace una planeación para distribuir el presupuesto, y a partir de ello, se debe usar con el propósito de apoyar a la ciudadanía.

“Cada uno de los diputados tiene su propia dinámica y los grupos parlamentarios también lo definen así. Nosotros lo único que hacemos es revisar el presupuesto anual, que se pone en manos de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) y se hace una planeación, ya cada diputado tiene a bien tener su propia dinámica de gasto” refirió.

Así mismo, sostiene que a la comisión que preside, no le corresponde verificar que este presupuesto sí se use en gestión social, por lo que será el área de auditoría quien deberá corroborar que este dinero no se destine a campañas políticas, como acusa la militante morenista en su comunicado.

Valdivia López menciona que cada uno de los 27 legisladores dispone de aproximadamente 1 millón de pesos anualmente para hacer gestión social, presupuesto que se ejerce a discrecionalidad de cada uno de ellos.

“Cada uno de los diputados tiene su propia dinámica. Nosotros en el Distrito Vlll seguimos haciendo un fuerte trabajo desde diferentes aristas” insistió.

De acuerdo con lo señalado por Berenice Romo, el monto adelantado a cada diputado y diputada con licencia -morenistas entre ellos- sería superior a los 400 mil pesos, presupuesto que sugiere, se presta para ser utilizado en las campañas del actual proceso electoral.