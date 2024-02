Taylor Swift hizo historia este domingo 4 de febrero en Los Ángeles al ganar el cuarto Grammy de su carrera al álbum del año con su “Midnights”, en una gala que tuvo como triunfadoras a las mujeres. La cantante de 34 años, que anunció durante la gala que lanzará un nuevo disco el 19 de abril, superó con esta victoria a gigantes de la música como Frank Sinatra, Paul Simon y Stevie Wonder en la historia de los Grammy.

“Me encantaría decirles que este es el mejor momento en mi vida, pero me siento así de feliz cuando termino una canción”, dijo Swift. “Para mí, el premio es el trabajo. Todo lo que quiero es poder seguir haciendo esto, lo amo y me hace feliz”. De su lado, la banda sonora de la taquillera “Barbie” se llevó tres gramófonos.

EL GRAMMY AL ÁLBUM DEL AÑO PARA TAYLOR SWIFT

A continuación te presentamos los ganadores en las principales categorías de la 66ª edición de los premios Grammy.

Álbum del año: Midnights, Taylor Swift.

Grabación del año (reconoce la interpretación de una canción): Flowers, Miley Cyrus.

Canción del año (reconoce la autoría): What Was I Made For?, Billie Eilish & Finneas O’Connell.

Mejor nuevo artista: Victoria Monet.

La mejor interpretación pop solista: Flowers, Miley Cyrus.

Mejor álbum de pop vocal: Midnights, Taylor Swift.

El mejor álbum de música pop latina: X Mí (Vol. 1), Gaby Moreno.

Mejor álbum de música urbana: Mañana será bonito, Karol G.

El mejor álbum de rock latino o alternativo: Empate entre Vida cotidiana, Juanes, y De todas las flores, Natalia Lafourcade.

Mejor video musical: I’m Only Sleeping, The Beatles.

El mejor álbum de rap: Michael, Killer Mike.

Mejor álbum de rock: This Is Why, Paramore.

El mejor álbum de música global: This Moment, Shakti.

ARTISTAS CON MÁS PREMIOS GRAMMY

Phoebe Bridgers: 4

Boygenius: 3

SZA: 3

Victoria Monet: 3

Killer Mike: 3

Taylor Swift: 2

Billie Eilish: 2

Miley Cyrus: 2

Jason Isbell: 2

Chris Stapleton: 2 N

