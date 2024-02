El poder del arte, es una canción de nueve minutos que fue ilustrada con 29 obras de artistas como Diego Velázquez, Tiziano Vecellio di Gregorio, Pedro Pablo Rubens y Michelangelo Merisi da Caravaggio. El proyecto corrió a cargo del museo El Prado, en España.

La canción es de la autoría de Roberto Iniesta Ojea,​ conocido simplemente como “Robe”, un compositor, músico, poeta y escritor español. El artista es conocido por ser el fundador e imagen del grupo de rock Extremoduro. Iniesta incluyó un tema en su último álbum en el que defiende que el arte “bien nos pudiera salvar de una vida inerte, de una vida triste, de una mala muerte”.

EL PODER DEL ARTE, UN VÍNCULO PROFUNDO ENTRE DISCIPLINAS ALEJADAS

Su trabajo ha sido el disco más vendido de las pasadas navidades y ha recibido numerosos elogios del mundo literario por el lirismo de sus letras. El museo planteó esta colaboración inesperada entre el arte clásico y el rock sinfónico transgresivo. Ello como una manera de reivindicar el poder evocador de las imágenes y las posibilidades de combinación de las diferentes expresiones artísticas.

El poder del arte demuestra que existe un vínculo profundo entre disciplinas aparentemente alejadas y que estas pueden adquirir siempre lecturas novedosas e inspiradoras, indicó El Prado en un comunicado.

Robe dijo: “La palabra inerte (sin vida) procede del latín iners inertis, que está formada por el prefijo in (sin) y la raíz ars artis (arte). ¿Es casualidad o es que en algún momento nos dimos cuenta de que sin arte es lo mismo que sin vida?. La pintura no necesita música, ya tiene. Y la música no necesita imágenes, ya tiene. Somos nosotros los que necesitamos que alguien nos salve de una vida inerte. Gracias, Museo del Prado”.

LAS OBRAS INCLUIDAS

Las obras incluidas en el vídeo son Santa Margarita, de Tiziano; El incendio de Troya, de Collantes; Paisaje meridional en unas ruinas, de Asselijn; San Sebastián, de Reni; Un filósofo, de Koninck; Retrato de un humanista, atribuido a Scorel; Santa Bárbara, de Parmigianino.

Le siguen: La fragua de Vulcano, de Velázquez; Salomé, de Tiziano; Lucha de san Jorge y el dragón, de Rubens; Diana y ninfa sorprendidas por una sátiro, de Van Dyck; Autorretrato en el estudio, de Paret; Séneca después de abrirse la venas, de Domínguez; David vencedor de Goliat, de Caravaggio; Tres músicos ambulantes, de Jordaens; Paisaje con músicos, de Grimaldi.

Danza de personajes mitológicos y aldeanos, de Rubens; Fiesta aldeana, de Teniers; En el baile, de Mestres; El caballero del reloj, de Tiziano; Marte, de Velázquez; La construcción de la Torre de Babel, El caballero del reloj, de Tiziano; Marte, de Velázquez. N

Newsweek en Español te recomienda también estas notas: