Tijuana.- La transfobia que dijo experimentar la influencer Vanessa Labios 4K por parte de trabajadores del Hotel Ticuan, luego que la corrieron de su habitación, a pesar que pagó por el servicio, no es un hecho nuevo entre la comunidad trans de Tijuana. Activistas señalaron que los sectores donde más se les discrimina es al solicitar empleo y no se los otorga, así como cuando buscan servicios de salud y también se les niegan por ser parte de la diversidad.

Susana Barrales, presidenta de la asociación Unión Trans de Tijuana compartió a Newsweek Baja California que, tan solo en 2023, acompañó a 14 mujeres trans a interponer denuncias ante la Fiscalía General del Estado en Baja California (FGEBC) y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California (CEDHBC) por discriminación.

“Todos los días estamos trabajando contra esa discriminación y esa transfobia hacia la comunidad trans en Baja California. Hay muchos casos, te puedo mencionar que hace poco a una compañera no la dejaron subir a esos autobuses que son exclusivos para mujeres, y no la dejaron subir, pero, como ellas no están en el ojo público, no podemos estar exponiendo a cada rato este tipo de casos porque termina siendo contraproducente” indicó Barrales.

Detalló que denunciar hechos de transfobia las pone en una situación más vulnerable, ya que muchas veces las autoridades las revictimizan, o viven acoso por parte de la parte denunciada, amigos o familiares.

La presidenta de Unión Trans de Tijuana aseguró que la discriminación no solo se vive en el ámbito particular como ocurrió en el hotel antes citado, sino también por parte de funcionarios públicos. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es una de las instancias que más las han maltratado.

El activista y director de Cocut LGBTI, César Espinoza, recordó que, en administraciones pasadas, la Policía Municipal de Tijuana se convirtió en uno de los principales agresores de la comunidad trans en la ciudad. Advirtió que, a pesar que ante la FGE se puede denunciar un acto de discriminación, no tienen documentado algún caso donde se haya sancionado a la persona señalada por discriminar a una persona de la comunidad LGBTTTIQ+.

Asimismo, declaró que, aun cuando se ha avanzado en materia legislativa, todavía quedan pendientes y falta de voluntad por parte de las autoridades para endurecer las consecuencias por cometer discriminación. De igual manera, recordó que en el Ayuntamiento de Tijuana se tiene congelada la publicación de un reglamento interno con el que se busca reconocer y atender a las personas LGBTTTIQ+. N

