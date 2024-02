Tijuana, Baja California, a 06 de febrero de 2024.- El XXIV Ayuntamiento de Tijuana, a través de la Dirección Municipal de Protección Civil, informó que se mantiene saldo blanco en la ciudad tras el impacto de la tormenta invernal pronosticada para esta semana.

La dependencia señaló que las lluvias se empezaron a registrar durante la tarde del lunes 05 de febrero, ocurriendo la parte más intensa durante la madrugada de este martes 06.

Para esto se mantuvo un operativo coordinado con la Dirección de Bomberos y demás dependencias municipales como la Dirección de Administración Urbana, Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal y Servicios Generales, para atender las emergencias derivadas de esta condición climática.

En total, fueron canalizados y atendidos por dicha dependencia 18 reportes de emergencias, entre cortocircuitos, caídas de postes, caída de árboles, inundaciones, el rescate de un carro atascado en un encharcamiento y el derrumbe de un talud sobre viviendas en la colonia Pedregal de Santa Julia.

De acuerdo con el monitoreo de las estaciones meteorológicas, durante estas lluvias se captó en promedio de una pulgada a una pulgada y media de lluvia, siendo la ubicada en Pórticos de San Antonio la que mayor cantidad de agua captó, con un registro de 39.09 milímetros.

El pronóstico para este martes es que continuarán los chubascos aislados, condición que permanecerá hasta la mañana del miércoles 07, mientras que los nublados y bajas temperaturas continuarán hasta el fin de semana.

El XXIV Ayuntamiento de Tijuana exhorta a la población a mantener las medidas preventivas correspondientes como no salir si no es necesario, no cruzar arroyos ni corrientes de agua en auto o a pie, así como estar al pendiente de actualizaciones del pronóstico, a través de las plataformas oficiales de este gobierno. N

