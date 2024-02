Tijuana. El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, fue cuestionado en su conferencia mañanera del viernes, 2 de febrero, acerca del atentado contra la reportera independiente, Yolanda Caballero, que aconteció en Tijuana. Aseguró que ya se inició una carpeta de investigación, y argumentó que no considera responsable de este hecho a la presidenta municipal, Montserrat Caballero.

López Obrador mencionó que recibió información sobre el hecho cerca de las 3:00 de la tarde. A partir de ese momento la Secretaría de Gobernación se puso en contacto con el gobierno de Baja California, en donde les informaron que la reportera recibió protección y se le integró al Mecanismo de Protección a Periodistas.

“La buscaron para ver su situación, para darle protección, tiene protección, manifestó que estaba bien. Ella, en efecto, está acusando a la presidenta municipal de Tijuana, con la que tuvo una discusión, no hay que tampoco sostener como prueba esta denuncia, hay que investigar”, refirió el primer mandatario en México.

Y añadió, “Yo conozco a la presidenta municipal de Tijuana, como a la gobernadora, y las considero mujeres íntegras, respetuosas de la libertad, no las considero capaz de un atentado contra nadie, pero, de todas formas, hay que hacer la investigación, y como en todos lados hay confrontaciones políticas”.

Yolanda Caballero fue víctima de una agresión en contra de su vehículo, el cual fue incendiado mientras estaba estacionado en el circuito Loma Dorada de la colonia del mismo nombre. El hecho ocurrió un día después que la reportera independiente manifestó en un video publicado en sus redes sociales sentirse vulnerable, luego de un desencuentro público con la presidenta municipal de Tijuana, Montserrat Caballero.

En un video capturado por una cámara de seguridad se observa a un hombre llegar al vehículo particular de la reportera, quebrar el vidrio y prenderle fuego, para huir en un vehículo que le esperaba. Estos hechos sucedieron mientras la reportera se encontraba realizando una entrevista.

Por parte de la alcaldesa de Tijuana, horas más tardes del acontecimiento, envió un comunicado de prensa en el que se deslindó de las acusaciones en su contra y dijo estar a disposición de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGEBC) para colaborar con la investigación. N

