El Director Municipal de Atención al Migrante en Tijuana, Enrique Lucero Vázquez, informó que, ha aumentado la población de desplazados internos en los albergues de la región, señalando que, el 90% de los refugios son ocupados por este grupo de personas.

Mencionó que, los desplazados internos son procedentes de estados como Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, esto debido a la inseguridad, los conflictos territoriales, así como el cobro de piso y la extorsión que suelen ocurrir en dichas zonas del país.

Ante la posibilidad de que Donald Trump ocupe de nuevo la presidencia de Estados Unidos, Lucero Vázquez comentó que, no desea verlo de nuevo al cargo del país, dado que es un funcionario “antimigrante”, sin mencionar que, una vez en el poder, el primer día cerraría la frontera con México.

“Esperamos que no llegue, hay mucho camino por recorrer, pero efectivamente si se logra dar ese triunfo de este candidato republicano va a ser un retroceso a lo que ya habíamos avanzado”, aseveró.

Dicho eso; señaló que, el año pasado, la región tuvo un récord de cruces regulares, cerrando con 103 mil personas quienes ingresaron de manera legal a los Estados Unidos a través del CBP One, y a nivel general, fueron más de 300 mil personas las que entraron legalmente al país vecino ya sea por asilo político o gracias a dicha aplicación.

“Si llega Trump si nos va a retroceder nos va a llegar a aquella época de quédate en México como en 2019, como el título 42, entonces esperemos que no se logre dar, eso es un anhelo personal, no si el gobierno federal le convenga la llegada del presidente Trump, pero hablo en lo regional si nos va a afectar muchísimo su presencia, y no nomás por evitar la migración, sino ese discurso antimigrante que poco a poco también comienza a contaminar a nuestro país”, explicó.

Respecto a las citas de CBP One, indicó que, al momento son 400 citas las que recibe las autoridades de Estados Unidos, esto debido al aumento de cruces irregulares en la región, enfatizando que, se rompió récord cruces ilegales en la frontera entre Baja California con el sur de California, donde hubo más de 50 mil cruces ilegales durante el mes de diciembre. N

