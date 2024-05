Este fin de semana, Baja California y San Diego se llenarán de eventos emocionantes que no te querrás perder. Desde conciertos hasta festivales, hay algo para todos los gustos y edades. ¡Aquí tienes el itinerario completo!

Tijuana:

– 10 de mayo: BRUNCH DÍA DE LA MADRES ¡Celebra el Día de las Madres con un delicioso brunch en Quartz Hotel & Spa el 10 de mayo de 8am a 2pm!

– 11 de mayo: Los Trovandantes Pablo y Shely ¡Disfruta de la música de Los Trovandantes Pablo y Shely en el Multiforo ICBC de Tijuana el 11 de mayo a las 7:00 pm!

– 12 de mayo: YOUR NAME CON ORQUESTA ¡No te pierdas “Your Name” con música en vivo de orquesta en El Foro de Tijuana el 12 de mayo a la 1:30 pm!

Mexicali:

– 11 de Mayo: Estudio Ghibli in Concert Vol. 2 ¡Disfruta del “Estudio Ghibli in Concert Vol. 2” en el Teatro del Estado el 11 de mayo a las 5:00 pm!



– 11 de Mayo: YOUR NAME CON ORQUESTA ¡No te pierdas “Your Name con Orquesta” en el Teatro del Estado el 11 de mayo a las 8:00 pm! Será una experiencia inolvidable.



– 12 de Mayo: El Consorcio en Mexicali ¡Disfruta de la presentación de El Consorcio en Mexicali en el Teatro del Estado el 12 de mayo a las 6:00 PM! Será un evento imperdible.

Ensenada:

– 11 de Mayo: Color e Identidad No te pierdas “Color e Identidad” en el Foro Experimental del CEART Ensenada el 11 de mayo a las 7:00 pm. ¡Una experiencia única!

San Diego:

– 10 de Mayo: Los Angeles Dodgers en San Diego Padres ¡Disfruta del emocionante partido entre Los Angeles Dodgers y San Diego Padres en el Petco Park, San Diego, CA, el 10 de mayo a las 6:40 pm!

– 11 de Mayo: Los Angeles Dodgers en San Diego Padres ¡Disfruta del emocionante partido entre Los Angeles Dodgers y San Diego Padres en el Petco Park, San Diego, CA, el 11 de mayo a las 5:40 pm!

– 12 de Mayo: Los Angeles Dodgers en San Diego Padres ¡Disfruta del emocionante partido entre Los Angeles Dodgers y San Diego Padres en el Petco Park, San Diego, CA, el 12 de mayo a las 1:10 pm! – 12 de Mayo: Air Force Falcons en San Diego State Aztecs Baseball ¡No te pierdas el emocionante juego de béisbol entre Air Force Falcons y San Diego State Aztecs en el Tony Gwynn Stadium, San Diego, CA, el 12 de mayo a las 1:00 pm!

– 12 de Mayo: Aaron may ¡Disfruta del concierto de Aaron May en el SOMA de San Diego, CA, el 12 de mayo a las 8:00 pm! Será una noche llena de buena música.

