Tijuana.- El panteón forense, también conocido como Centro de Resguardo Forense, que se prometió estaría listo en abril de 2024 en Tijuana, sigue sin tener fecha para que esté finalizado, por lo que los cadáveres no identificados continuarán llegando a la fosa común.

El secretario General de Gobierno en Baja California, Alfredo Álvarez, reconoció que solo se cuenta con información para el Centro de Resguardo Forense en Mexicali, pero no en Tijuana.

“En efecto no hay recursos, no se previeron, en su momento, los recursos, eso no quiere decir que no vaya a funcionar, eso no quiere decir que no vayamos a seguir adelante. Estamos haciendo la presupuestación. La obra no ha concluido en el caso de Mexicali”, declaró Álvarez.

Comentó que no tiene toda la información sobre la obra que corresponde en Tijuana, dando la razón a los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, que han señalado que no les han dicho cuando estará listo el edificio en esta ciudad.

Cabe mencionar que el pasado 18 de octubre de 2023, en compañía de autoridades municipales, estatales y del Poder Judicial, se colocó la primera piedra en un predio ubicado en la colonia Valle Bonito. En ese momento se indicó que en seis meses se finalizaría la obra con recurso solo del Estado.

Al respecto de la Ley contra la Desaparición Forzada que podría ser votada la primera semana de febrero, y de la que los integrantes de colectivos de búsqueda dicen desconocer el presupuesto que se le dará, comentó:

“No hay ninguna variación. El tema del presupuesto está considerando los términos que venían en el proyecto original. El tema de presupuesto nunca va a dejar contentos a nadie porque nunca hay presupuesto suficiente, pero, la ley me parece que considera todas las observaciones que en su momento hicieron los organismos internacionales y los propios colectivos”. N

