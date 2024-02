La presidenta de Canacope Tijuana, Gina Villalobos, comentó que, el “cobro de piso” en la región es una realidad para el pequeño empresario, quienes no realizan las denuncias ante este delito debido a los riesgos que implica. Además, existe una percepción de impunidad para sancionar los delitos, enfatizando que, “es difícil hacer morir esa idea en los comerciantes”.

Mencionó que, son 35 los afiliados en el organismo público que han sido víctimas de “cobro de piso”, en la ciudad de Tijuana durante el 2023, señalando que, ellos no han considerado ni siquiera la posibilidad de levantar una denuncia con las autoridades correspondientes.

Indicó que, dicho delito ha sido motivo para que los pequeños empresarios cierren sus negocios de manera permanente o temporal mientras esperan que su situación mejore.

“Es muy difícil convencerlos de que confíen en la autoridad, no tenemos las herramientas para que lo hagan. El ver todos los días asesinatos en la calle a la luz del día en cualquier lugar no nos ayuda a nosotros como organismo. No ha sido posible que los animemos a que continúen con darle seguimiento para que este delito no se siga cometiendo”, aseveró.

Dicho eso; expresó que, hay géneros de todo tipo los que sufren “cobro de piso” aquí en Tijuana, incluyendo estéticas, llanteras, refaccionarias, loncherías, entre otros. Asimismo, detalló que, la cantidad de dinero que los agresores piden es entre los 300 a 500 pesos a la semana en los negocios pequeños.

“Ya al final, no tiene nada que ver con la cantidad, es un delito el que se está cometiendo, es una conducta ilegal y la amenaza que persiste, en el sentido que si no se cubre va a haber consecuencias a sus familias”, agregó.

Consideró que, dicha situación es un tema transversal que debe verificar la Fiscalía General del Estado, así como las autoridades de prevención, por lo cual no debe atribuirse a una sola autoridad.

Por último, señaló que, los 35 afiliados que sufrieron de “cobro de piso” el año pasado, son personas “muy participativas” que se han quedado a la fecha en la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, Servicios y Turismo, aunque no descartó que la cifra de víctimas por delito de cobro podría cambiar, ya que actualmente son 3 mil los afiliados al organismo público. N

Newsweek en español te recomienda: