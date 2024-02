Tijuana. Cinco semanas sin recolección de basura vivieron los mil 240 alumnos de la Escuela Secundaria Federal Número 1 Lázaro Cárdenas, también conocida como “La Poli”, luego que trabajadores de la Dirección de Servicios Públicos Municipales de Tijuana se niegan a llevarse la basura mientras no hay alumnos en las aulas.

Alberto Manzano Villegas, profesor en la secundaria número 1, explicó hay dos problemáticas, la primera es por la falta de recolección de la basura que diariamente se coloca en la zona establecida para ese tipo de desechos; la segunda es por la basura pesada que está detrás del gimnasio y que desde 2020 han solicitado se recolecte sin que les den una solución.

“En esta ocasión tenemos cinco semanas sin que venga el camión de la basura porque si no hay alumnos, el chofer no entra. El único detalle es que como le toca venir los viernes, y nos toca viernes de Consejo Técnico Escolar, viernes que suspendieron clases o llovió, y entonces nos junta la basura, cuando esta escuela trabaja 24/7. En tiempos de vacaciones y fines de semana los compañeros están recogiendo lo que se denomina basura pesada y en verano tenemos los cursos para los niños de nuevo ingreso, pero el chofer supone que no hay alumnos y no hay porqué entrar”, denunció el docente.

Aunque, después de las cinco semanas, el servicio de basura sí pasó el viernes 16 de febrero, la maestra Mara Serrano describió que el olor fue fortísimo durante las últimas semanas, un hedor que alcanzaba la zona de las canchas donde los menores juegan durante el receso, y también la zona del área de venta de comida.

El llamado de maestros y padres de familia a las autoridades municipales es la coordinación para que no se ponga en riesgo la salud de alumnos y personal docente de la secundaria, asimismo, solicitan que se atienda la petición para que se recolecte la basura pesada, que podría poner en riesgo de accidente a la comunidad estudiantil. N

