A pesar de su gran potencial y popularidad, la adopción de la IA no está exenta de desafíos y riesgos. Considero que entre sus principales barreras están la falta de talento especializado y el cumplimiento de la normativa. Sin capital humano capacitado o normas establecidas, la implementación de programas que incorporen esta herramienta será más lento, así como lento será lograr el impacto esperado en los clientes y sociedad.

Esta tecnología continúa su avance y se está reconociendo que su impacto va más allá de la eficiencia y la conveniencia. Sucede igual que cuando comenzábamos a usar internet; no había reglas, no había políticas, no había cookies. Ahora se ha ido regulando y la IA evolucionará en el mismo sentido.