En los últimos días el país se ha debatido entre una ficción y una realidad. Tener una producción no mayor a los 2 millones de barriles de petróleo diarios significaría que México quedaría fuera de la lista de países exportadores a nivel mundial y, si ya no exportamos, podría dejar de pertenecer a la Organización de Países Exportadores de Petróleo ( OPEP+ ).

Hoy en México existe el dilema de la autosuficiencia en combustibles, y esto al parecer no está siendo comunicado entre Pemex, la Secretaría de Hacienda y el Poder Legislativo. Estos dos últimos no están enterados o no saben qué hacer ante la posibilidad de que México deje de exportar petróleo crudo.