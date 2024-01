DE TIEMPO Y CIRCUNSTANCIAS

Comí recién con un empresario, el ingeniero Guillermo Wittenberg, quien en un punto de la charla me preguntó: “¿Conoces a algún empresario que en el pasado reciente haya quebrado?” Conozco a varios que quebraron en la pandemia, pero no conozco a ningún empresario que, recientemente, haya quebrado. Así, la conclusión para muchos es que la economía mexicana marcha bien.

No se trata de analizar si los créditos autorizados llevarán la deuda a niveles peligrosos, o si se perdió el superávit primario. Las empresas tienen trabajo , luego entonces, la economía marcha bien, y esto en época de elecciones resulta fundamental para el partido en el poder.

Pero lo que se juega en la elección de 2024 es algo mucho más importante que la percepción de la economía. Y no me malinterpreten, la economía es de una importancia meridiana; sin embargo, la democracia que tenemos en México nos ha costado cien años y nos permitió castigar al PRI quitándole la presidencia. Y después nos permitió sacar al PAN. Ahí logramos decir fuerte y claro: “¡El que no cumple pierde el poder!”.