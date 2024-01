El exdiplomático mexicano-judío Andrés Roemer salió de la cárcel en la que se encontraba detenido en Israel, acusado de cometer varias violaciones sexuales, y ahora se encuentra en prisión domiciliaria, informó él mismo este martes 30 de enero en un texto que publicó en redes sociales.

De acuerdo con lo informado por el periodista Ciro Gómez Leyva, “jueces de ese país determinaron que Roemer no es una persona peligrosa y seguirá su proceso en arresto domiciliario”. En tanto, en la cuenta oficial “Justicia x Roemer”, se subió el documento que indica: “En contra de las estadísticas mas robustas, salí de la cárcel. Parece ser el primer caso de arresto domiciliario en mi circunstancia. Israel descubrió mil falacias mexicanas y evaluó a detalle que yo tengo de peligroso lo que un peluche conlleva. Falta mucho aún”.

ANDRÉS ROEMER ANUNCIA TRILOGÍA DE LIBROS SOBRE SU SITUACIÓN

Añade: “La política sigue estando por encima de la justicia. La historia vivida en mis últimos años es inefable. Me abandonó el mundo. A pesar de ello en prisión escribí mi ser y sentir. En el libro (pronto a publicarse): La verdad ya no importa, aparecen muchos de sus nombres. Mi gratitud. Todo es parte de la trilogía que he escrito”.

A su vez, contó que tuvo un proceso de 76 días, más de 25 de ellos con la misma ropa, y “siempre acosado a la violencia”. Roemer fue detenido por las fuerzas de seguridad de Israel en octubre pasado, luego de fugarse de la justicia mexicana tras ser acusado de cometer varias violaciones sexuales.

El exdiplomático fue detenido en Tel Aviv como consecuencia de las cinco solicitudes de extradición presentadas en 2022 por México y gestionadas por la Interpol.

DECENAS DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN EN SU CONTRA

En mayo de 2021, la Interpol emitió una ficha roja en contra de Andrés Roemer para ser buscado en 194 países por el delito de violación sexual. En aquel año fue interceptado por un periodista en Israel y cuestionado por las acusaciones en su contra. Roemer le respondió: “¡No he hecho nada malo, nada, nada!”. También dijo: “No estoy escapando de ningún lado. También puedes leer que hay más de 400 mujeres apoyándome”.

En aquel momento, el Ministerio Público integró al menos una decena de carpetas de investigación que servirían para obtener mayor número de órdenes de captura. Andrés Roemer ha sido acusado de violación, acoso sexual y agresión sexual por más de 60 mujeres, según el archivo que se ha encargado de recopilar la organización Periodistas Unidas Mexicanas (PUM). N

