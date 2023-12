De cara a las elecciones de 2024, Nuevo León vive una crisis de gobernabilidad ante el regreso de Samuel García, luego de desistir a su búsqueda por la presidencia de México, y la designación de Luis Enrique Orozco como gobernador interino por el Congreso local, quien el pasado 2 de diciembre acudió al Palacio de Gobierno a tomar posesión.

Samuel García descartó este sábado buscar la presidencia del país, luego de que su aspiración causara una serie de conflictos políticos en su estado. El político, quien gobierna Nuevo León desde 2021, se había lanzado apenas el 12 de noviembre a la carrera de buscar ser mandatario a través del partido Movimiento Ciudadano, tras pedir licencia de su cargo.

“He reasumido funciones como gobernador constitucional del Estado (…). He decidido no participar en la contienda electoral para presidente de la república mexicana”, dijo García, de 35 años, en un comunicado difundido en Instagram.

La licencia que había pedido Samuel García para contender por la presidencia provocó un caos político en Nuevo León en los últimos días, ya que el gobernador está enfrentado con los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), que dominan el Congreso local.

García nombró inicialmente como su sustituto a su secretario de gobierno Javier Navarro, mientras que el Congreso dominado por la oposición nombró a Arturo Salinas, presidente del tribunal de justicia local.

CONGRESO LOCAL NOMBRA A LUIS ENRIQUE OROZCO

Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó ambos nombramientos y ordenó al Congreso elegir un sustituto de García, lo que generó fuertes enfrentamientos entre el gobernador y la oposición.

El Congreso local nombró al vicefiscal estatal Luis Enrique Orozco como gobernador interino, mientras García anunciaba que retomaba sus funciones como gobernador, lo que sumió al estado de Nuevo León en la incertidumbre.

Aunque la fecha oficial para registrar candidatos rumbo a la elección presidencial del 2 de junio de 2024 se cumple en febrero próximo, la candidatura de García estaba prácticamente definida y el político había comenzado una serie de giras junto con su esposa, la empresaria Mariana Rodríguez.

De carácter enérgico e imagen juvenil, García exhibe como principal logro el arribo a su estado del gigante de la electromovilidad Tesla. La firma del multimillonario Elon Musk planea invertir 5,000 millones de dólares en construir una “giga factory” cerca de Monterrey, la capital estatal, según informó el gobierno en febrero. Sin embargo, la construcción aún no ha comenzado.

SAMUEL GARCÍA ABANDONA LA CARRERA PRESIDENCIAL POR RIESGO DE QUE NUEVO LEÓN QUEDARA EN MANOS DEL PRI Y PAN

En palabras de Samuel García, Navarro le mostró una carta enviada por el PRI y el PAN en donde aceptaban la designación a cambio de un presupuesto de 2,500 millones de pesos para el próximo año, desistir de carpetas penales, no pagar impuestos por cinco años, nombrar a Adrián de la Garza como fiscal, entre otros puntos.

De acuerdo con Animal Político, Luis Enrique Orozco se reunió con alcaldes de los municipios de Parás y Agualeguas durante este fin de semana. Apenas el sábado, el gabinete de Nuevo León dejó plantado a Orozco, por lo que dijo “buscaría alternativas de gobernanza para ejercer sus funciones”, incluso las puertas del Palacio de Gobierno estaban cerradas.

Los del PRIAN son unos sinvergüenzas que querían que les perdonara su cochinero, pero se toparon con pared. pic.twitter.com/4uDtlgYO66 — Samuel García (@samuel_garcias) December 3, 2023

En tanto, Samuel García argumentó no caer en desacato al usar la licencia aprobada por el Congreso de Nuevo León, la cual apuntó se trata de un derecho humano y no de una obligación. En esa vía, el político insistió en no necesitar que el Congreso revoque la licencia, por tratarse de un documento unipersonal.

Además, insistió que aunque Orozco n haya sido notificado de que su nombramiento ha sido revocado, este no podrá seguir fungiendo como gobernador interino y tendría que regresar a la vicefiscalía.

"La gente votó por Samuel García. Tengo licencia que decidí no usar y por eso en automático ya le notifiqué a la Corte, al Congreso y al Tribunal, el interinato queda desairado. A Orozco lo respeto, a ver si en las próximas horas", indicó.