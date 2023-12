LOS PERSONAJES DE LILIANA BLUM

“Digamos que mis personajes no son pasivos ni chillones, pero eso no significa que les gusta la vida que llevan”, afirma la escritora en entrevista con Newsweek en Español, dando las bases para comprender la perspectiva desde las que monta sus personajes y la atmósfera de incomodidad implícita en ellos.

UN LIBRO MUY JUGUETÓN Y LÚDICO

Si bien la escritora comenta que nunca le ha gustado escribir autoficción, “hay elementos de la vida real con los que muchas podemos empatizar”. Como lo es el caso del cuento sobre su profesor de deportes: “El profesor del cuento fue mi maestro de primaria; solo que eran los años 1980 y era una época muy diferente. A todas nos metió mano. Nunca dije nada, sabía que no me harían caso. Lo que hacíamos las niñas era simplemente tratar de evitarlo con miedo. Ahora que soy adulta pienso: ‘¡Qué hijo de la gran puta!’ Estos sentimientos ahora los experimento de otra manera, ahora puedo matarlo”.

Un descuido cósmico, en palabras de la autora, “es un libro muy juguetón, lúdico, donde me permití hacer cosas que en la vida real no puedo y que en la novela me es más difícil improvisar. Tengo un humor muy negro, que en la novela con temas más serios e importantes como la pedofilia no puedo usar tanto. Hasta me permití meter dibujitos. Fue un libro con el que me divertí demasiado haciéndole cosas malosas a mis personajes, pero también matando a gente que solo roba oxígeno”. N