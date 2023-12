El chef chocolatero José Ramón Castillo , al igual que Willy Wonka , tuvo padres dentistas que tampoco le permitían comer golosinas para no dañar su dentadura, y es probable que de ahí naciera su profundo interés por el chocolate .

El chef comenta: “Entre las similitudes con Wonka no solamente está la creación de los chocolates, sino la lucha por emprender un negocio y que además tenga éxito. Tras salir de México para estudiar en el extranjero regresé con el desafío de establecer una tienda que cambiara o rompiera con los cánones”.

Entrevistado por este medio, dice que, como el personaje de la trama, “yo también tenía una intensión muy clara en la cabeza y conforme avancé en mi carrera me di cuenta de que nada era fácil, pero no por ello imposible de lograr. Y es que mientras se tenga un sueño en la mente y a diario trates de conseguirlo trabajando arduamente en un proyecto, sin duda lo conseguirás”.

LA AVENTURA SE INICIÓ EN 1997

José Ramón recuerda que, en sus inicios, los “cárteles del chocolate” en muchas ocasiones lo llevaron a dudar sobre sus posibilidades de pertenecer a este dulce mundo. “A pesar de que mi sueño era trabajar con un increíble ingrediente que el 99 por ciento de la gente adora, están aquellos que llevan mucho tiempo en la industria y te dicen que tu trabajo no es bueno, que no sirve, y sientes que como eres nuevo no eres bienvenido. Sin embargo, el esfuerzo arduo es el que lleva a la meta, al éxito y te mantiene como punta de lanza”.