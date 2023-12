“Hay mucha presión en las empresas por llegar a resultados, por ser productivos y los más efectivos. Pero cuando este intento de ser efectivos se convierte en una obsesión , comienza a estrangular el estado de equilibrio de los colaboradores. Y cuando el empleado empieza a creer que es malo, que no es suficiente, que no tiene posibilidades, cuando se convierte esta obsesión en terrorismo mental , ahí se empiezan a complicar las cosas”, nos cuenta Mariana, quien a raíz de ello fundó Quentum Quip , un método de reprogramación subconsciente, del que profundiza en esta entrevista con Newsweek en Español .

SANAR EL BURNOUT EN LAS EMPRESAS

—Creo que no hay un verdadero liderazgo sin autoconocimiento porque el liderazgo es de dos. Cuando las cosas van bien, todo va a ser inspiracional. Pero cuando las cosas empiezan a ir mal, esa inspiración se va por la ventana y todos en la empresa entran en estado de estrés, y cuando estamos en estrés estamos en supervivencia. Los líderes tenemos que conocer nuestros mecanismos y lo qué nos pasa cuando sufrimos estrés.

—Lo primero que se apaga es la creatividad. Cuando llega el estrés, todas las mentes sufren una minirregresión al último sistema de creencias no evolucionado. Entonces, ahí tu colaborador ya se te fue a su infancia, a cómo eran sus padres. Ya no hay un colaborador ahí, hay un niño asustado, herido, que está intentando ponerse la camiseta del colaborador, porque en el mundo corporativo no hay espacio para los procesos humanos emocionales que todos atravesamos. Eso desencadena cambios a nivel sistema inmunológico, en nuestras hormonas, y poco a poco todo se empieza a somatizar en nuestros órganos y a afectar nuestra salud.