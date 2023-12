Antes de finalizar el año, la compañía Meta sorprendió a todos los cibernautas con su nuevo lanzamiento, Imagine, una herramienta gratuita para generar imágenes con inteligencia artificial (IA) a partir de descripciones generales; una novedad que llega junto a su asistente Meta AI a WhatsApp, Messenger e Instagram.

El asistente Meta AI es un “chatbot” basado en el modelo de lenguaje de gran tamaño (LLM) de desarrollo propio Llama 2, que accede a información en tiempo real y con el que se puede interactuar con lenguaje natural a través de los distintos servicios y dispositivos de la compañía. Entre ellos, los visores de realidad virtual y las gafas inteligentes.

La firma dirigida por Mark Zuckerberg presentó Meta AI en septiembre, cuando argumentó que la idea detrás de esta herramienta era la de “ofrecer diversión en las comunicaciones de los usuarios”. Además, anunció su nuevo modelo denominado EMU (Expressive Media Universe), gracias a que se integra con Meta AI y puede generar imágenes y stickers directamente desde las aplicaciones de mensajería.

En ese contexto, una de las herramientas que incluye Meta AI es Imagine. Ahí los usuarios pueden generar imágenes completamente nuevas a través de descripciones de texto y utilizarlas directamente en una conversación “sobre la marcha”.

No obstante, la compañía compartió su intención de asegurar la transparencia a la hora de generar contenido con inteligencia artificial, informando de las imágenes que han sido creadas con este tipo de herramientas para reducir las posibilidades de que los usuarios las confundan con contenido generado por humanos.

En esa vía, Meta adelantó que en las próximas semanas agregarán marcas de agua invisibles a la experiencia de Imagine con el objetivo de incrementar “la transparencia y la trazabilidad”. La firma de Zuckerberg también puso a disposición de los usuarios su asistente virtual Meta AI, que ya se puede utilizar en WhatsApp, Messenger e Instagram para recibir respuestas detalladas, así como resúmenes de resultados de búsqueda o recomendaciones de contenido.

Today, we’re sharing updates to our core AI experiences and new capabilities you can discover across our family of apps. Read all about it here: https://t.co/9CjalsAVKE pic.twitter.com/uQ4mUwJCxi

— Meta (@Meta) December 6, 2023