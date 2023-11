Tras la muerte de Jesús Ociel Baena Saucedo, magistrade del Tribunal Electoral de Aguascalientes, en aproximadamente 40 ciudades del país se organizó una protesta este 13 de noviembre para exigir justicia. Al grito de “Ni une más, ni une más”, civiles, colectivos LGBTI+ y organizaciones de derechos humanos se reunieron en lo que se nombró una velada nacional.

El cuerpo de Baena Saucedo fue hallado sin vida junto a su pareja este lunes 13 de noviembre por la mañana. La fiscalía del estado de Aguascalientes anunció en un comunicado que fueron localizados los cuerpos sin vida de “Jesús Ociel N’ y una persona de nombre Dorian Daniel N, en el interior de una vivienda”. La dependencia detalló que “podría tratarse de un tema de índole personal” al descartar la presencia de una tercera persona en la casa.

LO QUE LA FISCALÍA DICE DE LA MUERTE DE OCIEL BAENA

En manos de uno de los cuerpos sin vida había un instrumento cortante, añadió la fiscalía, sin precisar la identidad de quién lo tenía. “En este momento se llevan a cabo los trabajos de medicina forense para el establecimiento de la mecánica y la causa de muerte de ambas personas”, indicó.

Baena, de 38 años, se declaraba una persona no binaria, esto es, que no se identificaba como hombre ni como mujer. A finales de julio pasado, informó que las autoridades le habían otorgado medidas de protección ante “múltiples ataques” a su persona y “amenazas de muerte” en sus redes sociales. En octubre de 2022, se convirtió en la primera persona no binaria en asumir una magistratura electoral en México.

La muerte de le magistrade convocó a cientos de personas en el país, que salieron a las calles con banderas y abanicos que exigieron que se investiguen ambos decesos.

En la Ciudad de México el punto de reunión fue la Estela de Luz. Ahí, frente a ese monumento, decenas de personas gritaron: “¡¿Qué queremos?! ¡Justicia! ¡¿Cuándo la queremos?! ¡Ahora!”, “Aquí está la resistencia”, “Crimen pasional, mentira nacional”, “Ni une más, ni une más”.

LAS CIUDADES SE UNEN EN UNA VELADA PARA EXIGIR JUSTICIA

La velada, convocada de 7 a 10 de la noche, se realizó en ciudades de Aguascalientes, Tijuana, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Nayarit, Tabasco y Veracruz.

En tanto, el Observatorio de Derechos Humanos y Diversidad Sexual indicó que Baena Saucedo “encabezó iniciativas que abordan diversas causas, como los derechos de las infancias trans, el matrimonio igualitario y el reconocimiento a la identidad“.

Tras conocerse la noticia de la muerte de Baena Saucedo, organizaciones, políticos y funcionarios públicos externaron sus condolencias y lamentaron el deceso.

Amnistía Internacional indicó: “La visibilidad de le magistrade Ociel Baena Suacedo como persona no binaria sentó un precedente en términos de inclusión en los espacios de participación política en México, y su liderazgo y compromiso por los derechos humanos de las personas LGBTTTIQ+ ha contribuido significativamente en el avance de esta agenda”.

Añadió: “Exigimos a la fiscalía de Aguascalientes que lleve a cabo las investigaciones necesarias que esclarezcan este hecho considerando su identidad de género y su trabajo de defensa de la comunidad de la diversidad sexual”.

LAS CONDOLENCIAS POR LE MAGISTRADE

En tanto, la Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, escribió en su cuenta X: “Lamentamos la muerte de Jesús Ociel Baena Magistrade del Tribunal Electoral de Aguascalientes. Exigimos a la fiscalía del estado resultados pronto”.

El exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, publicó en su cuenta de X: “Lamento profundamente el fallecimiento de Jesús Ociel Baena. Perdimos una voz potente por la igualdad y los derechos de las personas LGBTI+. Le magistrade luchó con arrojo por una sociedad más igualitaria, en la que la diversidad sea celebrada y todes puedan encontrar la felicidad”.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también publicó una esquela: “Las magistradas y los magistrados del TEPJF lamentamos el sensible fallecimiento de Jesús Ociel Baena Saucedo, magistrade del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes. Nuestras condolencias para su familia y amig@s”.

La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, escribió: “Muy consternada por la muerte de Ociel Baena y su pareja. Junto a la indignación y la exigencia de justicia, subrayó su ejemplo de valentía y creatividad que debe impulsarnos a seguir abriendo brechas de inclusión y libertad”.

Le magistrade del Tribunal Electoral de Aguascalientes, Jesús Ociel Baena Saucedo, también fue la primera persona en México que recibió un pasaporte que registraba la identidad no binaria. N

