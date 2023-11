Los Reed Latino Awards, que se entregan desde hace más de diez años, son considerados los premios de comunicación política más importantes de habla hispana y portuguesa.

El jurado de los Reed Latino Awards analizó las piezas de comunicación política y electoral que hayan sido utilizadas en Latinoamérica, España y el mercado latino de Estados Unidos, o en algún otro país donde participe un consultor de origen hispano.

En la edición 2023, Souto Communications obtuvo el Reed Latino Awards como “La Mejor Firma de Comunicación Política de Gobierno”, en la ceremonia organizada por la casa editorial Campaigns & Elections, premiación en la cual consultorías nacionales e internacionales también fueron reconocidas en las diversas categorías establecidas por sus organizadores.

Carlos Souto destaca en entrevista, que los 6 premios recibidos durante la ceremonia realizada en San Miguel de Allende este inicio de semana, fueron otorgados por el trabajo realizado en tres continentes.

“Recibimos seis premios siendo nosotros una compañía que no presentó ningún trabajo de México en 2023, sin embargo nos reconocieron la labor hecha en tres continentes, ya que sí hicimos un volumen de trabajo grande, que nos alcanzó para competir, por ejemplo, en un medio como el mexicano, donde hay muchos y muy buenos consultores”.

“Para competir en los Reed Awards 2023 presentamos varias piezas, agrega; realizadas para países como España, Qatar o Argentina. No necesariamente de habla hispana porque Qatar es un país que se comunica en inglés. Ahí con la agencia estamos haciendo nada menos que la comunicación de la Fórmula Uno”.

En este sentido, desde 2014 Souto ha trabajado para el Ministerio de Deportes del Emirato de Qatar diseñando e implementando estrategias de comunicación para la celebración del Día Nacional de Qatar y también para el manejo comunicacional de crisis relacionadas con la organización de la SWC2022.

Carlos Souto es un consultor político que inició su carrera en Argentina. De origen español, es considerado un referente de la comunicación política en Latinoamérica, y se ha consolidado en la última década también en el mercado de Oriente Próximo.

A los Reed Latino Awards se pueden agregar galardones como el recibido por Souto en el Cannes International Advertising Festival; los tres del The New York Festivals; así como los seis de Brazilian Advertising Festival, y los once del FIAP Festival Iberoamericano de la Publicidad, entre muchos otros.

Peregrino de la publicidad, de país en país y de campaña en campaña, ya para candidatos presidenciales como Menen y De La Rúa, a la postre ganadores, Souto echa mano del humor, la severidad o las frases ya icónicas de algunos de sus promocionales.

Carlos Souto dijo en alguna ocasión:

“Menos mal que me dieron unos premios en 2019 porque con la Pandemia no sé cómo va a seguir esto”, refiriéndose a que ese año fue electo como Consultor del Año por el WAPAS (Washington Academy of Political Arts & Sciences) en un evento realizado en sede de la OEA. Y a qué en ese mismo 2019 Souto fue oficialmente integrado al Paseo de la Fama de los Reed Latino Awards.

Estos galardones no lo envanecen. Sencillo de trato emprenderá de nuevo una marcha en busca de clientes a quien servir. Porque esperar no está en su agenda, dice. Me gusta estar siempre “en otras ligas”.

