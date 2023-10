PÉRDIDA DE PESO TRAS INGERIR EL MEDICAMENTO

Este nuevo compuesto, conocido como SLU-PP-332, no solo acelera el metabolismo en reposo, sino que también mejora la función muscular y la resistencia, a diferencia de los medicamentos para la pérdida de peso en el mercado hoy en día.

Investigaciones anteriores , realizadas por Burris y su equipo en marzo pasado, encontraron que los ratones con peso saludable a los que se les administró esta medicina corrieron un 70 por ciento más tiempo y un 45 por ciento más lejos que ratones que no recibieron el compuesto.

En su estudio más reciente, publicado el 27 de septiembre en la revista especializada Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, el equipo probó el medicamento en ratones obesos. Descubrieron que podían correr un 50 por ciento más que antes; produjeron diez veces menos grasa que los ratones no tratados durante el periodo de estudio de un mes; y perdieron 12 por ciento de su peso corporal a pesar de comer la misma cantidad de alimentos y hacer la misma cantidad de ejercicio.