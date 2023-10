Fotografías de estatuas demoniacas colocadas en estanterías de tiendas se muestran en el video de TikTok mientras suena música inquietante de fondo. “Al parecer, Hobby Lobby tiene un montón de estatuas demoniacas y [satánicas] de Baphomet en sus estantes en este momento, lo que es realmente confuso porque Hobby Lobby es una empresa supercristiana”, dice el narrador, sin nombre. El video es el primer resultado que apareció en una lista cuando un analista de NewsGuard buscó “Hobby Lobby” en TikTok. Contrario a las afirmaciones del narrador, la tienda de manualidades no vende estatuas demoniacas, y las fotos mostradas en el video fueron generadas por inteligencia artificial (IA), lo cual sucede también con otras marcas en TikTok.

OTRAS MARCAS VÍCTIMAS EN TIKTOK

Las políticas de TikTok establecen que la plataforma prohíbe la desinformación “que pueda causar un daño significativo a individuos o a la sociedad”, pero las pautas dicen que la política “no se extiende al daño comercial y de reputación”. Cuando se le preguntó sobre los hallazgos de NewsGuard, un portavoz de TikTok dijo que las pautas están alineadas a los estándares de la industria en cuanto a desinformación. El portavoz agregó que TikTok eliminó tres de los 18 videos que NewsGuard señaló. (De hecho, NewsGuard encontró que solo se eliminaron dos de los videos). El portavoz de TikTok pidió a NewsGuard que no se le identificara y que parafraseara las respuestas de la empresa.

ACELERANDO LA HOSTILIDAD

Por ejemplo, el segundo resultado que apareció al buscar “Target Boycott 2023”, que fue sugerido a NewsGuard al escribir “Target”, presentaba a una mujer que afirmaba que Target ofrece trajes de baño tuck-friendly (que permite esconder los genitales masculinos) para niños LGBTQ+. “Se los están dando a sus hijos”, dijo la mujer, sosteniendo lo que ella afirmó era un traje de baño de este tipo. “Si eso no te da una razón para boicotear a Target, no sé qué lo hará”. El video, que fue visto 225,900 veces hasta el 19 de julio de 2023, fue uno de los tres videos que propagaban la misma afirmación que se le sugirió a NewsGuard durante su análisis.

En mayo de 2023, los conservadores llamaron a boicotear a Target debido a la colección Pride (orgullo) de la empresa, que incluía ropa temática LGBTQ+ para niños. Sin embargo, la tienda no vende trajes de baño tuck-friendly para niños, y nunca lo ha hecho, según un portavoz de la empresa y una revisión de NewsGuard de la ropa de la tienda en su sitio web. Target ha tenido trajes de baño tuck-friendly , que incluyen tela adicional para ocultar las partes íntimas masculinas, pero solo estuvieron disponibles en tallas para adultos y no se comercializaban para niños.

AFIRMACIONES FALSAS, ENGAÑOSAS Y NO FUNDAMENTADAS

En ocho búsquedas de palabras clave relacionadas con la marca de cerveza Bud Light y la cervecera estadounidense Anheuser-Busch, NewsGuard encontró 20 videos que contenían afirmaciones falsas, engañosas y no fundamentadas sobre la cerveza y la empresa dueña de la marca. En marzo de 2023, los conservadores llamaron a boicotear a Bud Light después de que la cerveza apareciera en un anuncio en redes sociales del influente transgénero Dylan Mulvaney.

Cuando NewsGuard buscó “Anheuser-Busch” en TikTok, el algoritmo de la red social sugirió la frase “CEO Anheuser-Busch es un agente de la CIA”, entre otras. Lo que arrojó ocho videos que afirmaban que Brendan Whitworth, el director ejecutivo de Anheuser-Busch, es un agente de la CIA. De hecho, Whitworth trabajó para la CIA como oficial de operaciones, pero dejó la agencia en 2006, según el sitio de verificación de datos Verify This.

“SIÉNTETE LIBRE DE CREER QUE ES VERDAD”

El video, que fue el noveno resultado para el término de búsqueda “Target”, atrajo más de un millón de vistas, y muchos usuarios escribieron que ya no comprarían en la tienda. “Boicot permanente esta vez”, comentó un usuario. “¿Quién se une? No jueguen con nuestros hijos”.

VARIAS FORMAS DE ATACAR A LAS MARCAS EN TIKTOK

En realidad, Target no vende la ropa satánica que mostró “King Joshua”. Las fotos generadas con IA parecen haber sido originadas por un usuario de Facebook llamado “The Pumpkin Empress”, quien publicó los videos en su página, en mayo de 2023, bajo el título “Fotos de IA: hechas por mí, siéntete libre de creer que es verdad”.

Otro video manipulado digitalmente, revelado a NewsGuard, afirmaba que Bud Light estaba “respondiendo” a las críticas que recibió por su asociación con Mulvaney con la compra de un anuncio espectacular que decía “lol CRYBABIES” (llorones). El usuario que publicó el video, conocido como “Jess in Miami” en TikTok, sugirió que el anuncio demostraba que Bud Light había orquestado la controversia para obtener publicidad. Hasta el 19 de julio de 2023, el videoclip había atraído 1.4 millones de vistas. (Después de que NewsGuard se pusiera en contacto con TikTok para hacer comentarios, el video fue eliminado).

De hecho, Bud Light no llamó “llorones” a sus críticos, y el anuncio, que se encuentra físicamente en Toronto, muestra en realidad publicidad de otra empresa, el servicio de streaming Disney+. “Nuestro anuncio espectacular fue alterado en las imágenes que están circulando en redes sociales”, dijo Toby Sturek, ejecutivo de Branded Cities, la empresa de publicidad dueña del espacio publicitario, a The Associated Press en abril de 2023.