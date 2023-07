LA ITALIA NEOFASCISTA DE SILVIO BERLUSCONI

No podemos dejar de destacar la profunda huella que ha dejado Silvio Berlusconi en el auge de las ultraderechas actuales que se extienden no solo en Italia, sino que van hasta sistemas como el de Orbán en Hungría, u otros regímenes autoritarios como el de Erdogan en Turquía.

INFLUENCIA POLÍTICA GLOBAL

La política y su análisis debiera superar las aproximaciones maniqueas, no es blanca o negra, no es de buenos y malos, no es de morales o de inmorales, ya que, como lo dijera Hans Morgenthau, el realismo reconoce el significado moral de toda acción política y no niega la inevitable tensión entre preceptos morales y requerimientos de una exitosa acción política. N