DE TIEMPO Y CIRCUNSTANCIAS

El amlofest del 1 de julio fue la égloga al absurdo matemático . En la plaza del Zócalo de la Ciudad de México se dieron cita los contingentes de la 4T, y el discurso fiel a las reglas del espectáculo abrió con la “morena del Autobús”, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde (así es conocida por un comercial que hizo para Morena que se desarrolla en un autobús urbano). Ella comenzó revolviendo las decenas con los millares al decir que eran por lo menos 63 ocasiones en que se habían reunido los contingentes obradoristas en miles de plazas. Y al oírla me pregunté: si fue, al menos, en un millar de plazas, ¿qué no fueron, al menos, mil ocasiones?

PROMESAS INCUMPLIDAS

En su turno, el presidente Andrés Manuel López Obrador renovó en el amlofest las desgastadas promesas de campaña , que en 54 meses de gobernar no ha cumplido. A saber: un servicio de salud a la altura de los mejores del mundo —algo imposible de alcanzar reduciendo los presupuestos para la salud—; erradicar la violencia —que hoy contabiliza 96 homicidios por día y que supera a los del sexenio anterior, que fueron 71 homicidios diarios, e imposible de lograr abrazando a los delincuentes—; la independencia energética, aumentando la refinación en un 60 por ciento en las refinerías de Pemex —otro imposible que se suma a la promesa incumplida de aumentar la extracción de petróleo crudo o iniciar la refinación en Dos Bocas—. Y así siguió el sinnúmero de disparates fundamentados en los otros datos que existen en la imaginación del presidente, a la que la realidad contradice a diario.

Mientras AMLO decía que la gasolina no ha subido en términos reales, el senador Álvarez de Icaza denunciaba que el precio de nuestra gasolina ocupa el tercer lugar entre las más caras del mundo.

Mientras en el amlofest el presidente presumía un crecimiento de 3 por ciento después de la pandemia, los datos del Fondo Monetario Internacional lo contradecían, pues pronosticaron que el PIB per cápita en México se contraerá 2.9 por ciento en 2024, comparado con el de 2018. Y para qué le seguimos.

El show del amlofest terminó con una diatriba a la oposición, ejecutada por el presidente, mientras las multitudes abandonaban el Zócalo. Para cerrar el dislate aritmético, Martí Batres dijo que la asistencia fue de un cuarto de millón de gentes, pero es evidente que el senador, en tratándose de números, una cuenta simple nomás no le sale.

NÚMEROS INFLADOS EN EL AMLOFEST

La ausencia de logros ha llevado a la 4T a festinar una serie de mentiras, mientras que la realidad muestra que la situación del país camina en sentido contrario. López Obrador achacó a la pandemia la desgracia económica, pero ahí la realidad nos dice que el PIB per cápita, después de la pandemia, ha crecido, en Estados Unidos, 10.3 por ciento, y en el mundo desarrollado, 9.7 por ciento, en el periodo comprendido entre 2018 y 2021. Mientras, en México se contrajo 4.3 por ciento en el mismo lapso. La deuda nacional, por su parte, ha crecido en 3.5 billones de pesos desde finales de 2018 a la fecha.

¿TOMAR EN SERIO A XÓCHITL GÁLVEZ?

En cuanto a la senadora Gálvez, en su experiencia como candidata para la gubernatura del estado de Hidalgo, los adversarios le quemaron la casa de campaña, y de seguro sabe que el presidente no se detendrá ante nada para sacarla de la carrera si es que ve una amenaza real en contra del sucesor o sucesora que haya designado.

Esto se aplica no solo a la senadora, sino a cualquiera que resulte candidato. Basta recordar el destierro en que se encuentra Ricardo Anaya. No obstante, AMLO no la tiene ganada. La atención que ha acaparado la oposición y el meteórico ascenso de Xóchitl Gálvez anuncian que puede haber una contienda real. Y de aquí al 1 de julio del próximo año hay muchas variables que de desencadenarse pueden cambiar el panorama.